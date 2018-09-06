Глава Адыгеи провёл приём граждан в приёмной президента РФ

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-06T10:33:18+03:00

Со своими вопросами обратились жители г. Майкопа, г. Адыгейска, Теучежского, Тахтамукайского и Красногвардейского районов

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На встрече с гражданами поднимались вопросы помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, улучшения качества жилищных условий, земельных отношений и другие.

Так, одно из обращений было направлено на поддержку в организации работы с детьми-инвалидами. Глава республики дал поручение вице-премьеру РА Наталье Широковой рассмотреть возможность выделения необходимых средств.

Основная часть вопросов, с которыми обращались граждане, была решена в ходе приёма. По остальным глава Адыгеи дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств и главам муниципалитетов.

Подводя итоги встречи, Мурат Кумпилов подчеркнул, что работа с обращениями граждан не должна носить формальный характер.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

- Мы планомерно работаем над улучшением качества жизни населения региона. При этом важно иметь обратную связь, знать о проблемах и потребностях людей. Руководители на местах должны чутко и внимательно относиться к каждому обращению, защищать законные права и интересы граждан, - сказал глава Адыгеи.