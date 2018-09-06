Кубань сохранит региональные льготы для пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-06T11:20:44+03:00

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В Краснодарском крае с 2019 года для жителей, достигших нынешнего пенсионного возраста, меры социальной поддержки останутся прежними. Так решили депутаты законодательного собрания и губернатор Кубани.

- Те льготы, которыми наделены нынешние пенсионеры, в регионе будут сохранены для 55-летних женщин и 60-летних мужчин, несмотря на то, что фактически на пенсию они будут выходить позже. Инициатива по внесению изменений в отдельные законодательные акты края уже подготовлена, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что в 2019 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено почти 9 млрд рублей.

В Краснодарском крае пенсионеры имеют 50-процентную скидку на оплату транспортного налога, а также льготы по имущественному и земельному налогам, льготы по услугам ЖКХ и на проезд в общественном транспорте.

Свои льготы присутствуют и у одиноких жителей края, не являющихся инвалидами. Для них краевые власти сохранят компенсации расходов на покупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов. Планируется сохранить льготы на проезд, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда и военной службы, льготы по оплате взноса на капремонт для отдельных категорий граждан.

Напомним, в своем телеобращении 29 августа президент России Владимир Путин предложил установить для женщин пенсионный возраст 60 лет (вместо 63, как планировалось), для мужчин – 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.