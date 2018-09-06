СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-06T13:49:14+03:00

В Краснодаре под суд пойдет мужчина, изнасиловавший и убивший пенсионерку и свою дочь Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Убил и изнасиловал

18 сентября 2011, станица Старокорсунская. Нынешний подсудимый тогда находился в гостях у своей пожилой знакомой. Мирное общение уроженец Узбекистана прервал предложением об вступление в интимную связь. От своего женщина такого не ожидала и ответила отказом.

- Разозлившись, он бросил в область головы последней строительный инструмент, после чего нанес множественные удары по голове и телу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того как женщина купала без сознания, он обхватил обмякшее тело и изнасиловал ее. При этом он угрожал свой жертве убийством.

После интимной близости мужчина пронял, что 70-летнюю женщину надо убить, иначе она сможет обо всем рассказать сотрудникам правопорядка. Несколько раз он ударил пенсионерку по голове.

- Пенсионерка скончалась на месте в результате тупой сочетанной травмы головы, шеи и грудной клетки с развитием травматического шока, – отметили в ведомстве.

Наутро тело обнаружила соседка, преступника тогда не поймали.

Отец-насильник

После убийства пенсионерки прошло более 6 лет. В конце 2017 года в полицию пришла испуганная женщина и сообщила, что ее супруг изнасиловал их несовершеннолетнюю дочь. Девочка рассказала об это своему брату, а он матери.

Мужчину арестовали в тот же день, поместили под стражу, а в ходе следствия выяснилось, что он причастен к еще не одному преступлению.

- В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к совершенному в 2011 году убийству и изнасилованию пенсионерки. Кроме того, злоумышленник в период с августа 2014 года по сентябрь 2016 года также совершил два эпизода насильственных действий сексуального характера и изнасилование своей на тот момент малолетней дочери, - рассказали в следственном комитете.

Девочка не рассказывала никому про то, что с ней делал папа, она попросту боялась.

Доказали

На протяжении всего следствия мужчина находился под стражей. На днях следователи сообщили, что собрали достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд. Мужчину обвиняют по 4 статьям уголовного кодекса.

- Изнасиловании с применением насилия, соединенном с угрозой убийством 70-летней знакомой (п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ) и ее убийстве, сопряженном с изнасилованием (п.«к» ч.2. ст.105 УК РФ). Кроме того, мужчина обвиняется в трех эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ, п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ) и ее изнасиловании (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело будет рассматриваться в Краснодарском краевом суде.