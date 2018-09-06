На Кубани пройдут дожди и снизится температура

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-06T15:12:13+03:00

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Жителям Краснодарского края вновь стали приходить сообщения от МЧС, в которых говориться о дождях, сильном ветре и даже возникновении смерчей. Многие пользователи интернета заметили и резко упавшую до 20 градусов температуру воздуха в прогнозе погоды на пятницу, 7 сентября.

- К нам идет так называемый фронтальный разрез, на протяжении трех дней температура снизится, возможно усиление ветра. Тем, кто сейчас отдыхает у реки лучше уехать, так как возможен их подъем, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» рассказал главный метеоролог края Андрей Бондарь.

Первые отголоски непогоды начнутся уже ближе к вечеру четверга, 6 сентября, в некоторых района края пойдет дождь, а вот Краснодар он доберется только к утру.

Тем временем в Сочи в ближайшие два дня ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

- Рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112, - сообщают службы МЧС.

По словам Андрея Бондаря, такая погода сохранится недолго. В Краснодар еще вернется лето, 35 тепла ждать, конечно, не стоит, но и температурная осень еще не наступила.

- Средняя температура воздуха в сентябре будет 25 градусов, местами даже до 30, хорошая погода продлится и до середины октября, - отметил главный синоптик Кубани.