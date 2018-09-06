2018-09-06T15:34:45+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провел встречу с уполномоченным по правам человека в республике

На рабочей встрече Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с уполномоченным по правам человека в РА Анатолием Осокиным наиболее актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в аппарат омбудсмена
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Работа с обращениями граждан - важная составляющая в повседневной деятельности органов власти республики.

- Нам необходимо держать руку на пульсе и вовремя реагировать на возникающие в обществе проблемы. В этой связи неоценима роль института уполномоченного по правам человека в республике, который помогает региональной власти снимать те или иные вопросы уже на уровне работы с главами муниципальных образований и сельских поселений, - сказал Мурат Кумпилов.

В продолжение встречи Анатолий Осокин проинформировал главу республики о проделанной работе. С начала года им было принято 311 посетителей и 150 письменных жалоб. По более чем 52% жалоб получены положительные решения в защите законных интересов граждан. По 27% обращений положительное решение было достигнуто задолго до наступления сроков их рассмотрения.

Было сказано, что главы муниципальных образований всегда идут навстречу омбудсмену в решении проблем граждан. В частности, положительно отмечена работы администрации Красногвардейского района по оказанию помощи малоимущим семьям.

Среди частых проблем, с которыми обращаются граждане в аппарат уполномоченного, – вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, очередей на предоставление социального жилья, разъяснений порядка предоставления льгот по взносам на капремонт, а также мер социальной поддержки.

Отдельно была обсуждена проблема борьбы с амброзией. За последнее время в аппарат омбудсмена поступило 30 жалоб. Анализ показал, что служба, ответственная за наведение порядка в этой сфере, должна серьезно усилить работу с организациями, на территории которых присутствуют очаги произрастания амброзии. К ответственности были привлечены только 18 граждан в частном секторе.

В завершение встречи уполномоченный по правам человека попросил главу республики рассмотреть возможность оказания поддержки многодетной семье в ст. Ханской. Руководитель региона заверил, что даст по данному вопросу соответствующее поручение. Мурат Кумпилов также подчеркнул, что по всем поднятым проблемам будут приняты меры реагирования на уровне республиканской власти.

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