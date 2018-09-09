Дамы просят штурвал: В Краснодарском авиаучилище принял присягу второй набор летчиц

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-09T10:11:46+03:00

- Я, Екатерина Баталова, торжественно присягаю на верность своего Отечества! - на плацу Краснодарского высшего авиационного училища имени А.К. Серова раздается звонкий голос, эхом разносится по площади, отражаясь от стен учебного заведения.

Свою клятву курсантка произносит громко, четко, с гордостью. Еще весной юная особа, как и другие 14 красавиц, сидела за школьной партой и грезила самолетами. И вот сон стал явью - долгожданная присяга. Торжественную церемонию не испортил даже ливень.

- Попасть под дождь - хорошая примета, - перешептываются девочки в ожидании своей очереди.

15 красавиц из разных уголков необъятной страны прошли сложнейший отбор.Фото: Александр РАЙКО

За этим событием вновь, как и год назад, наблюдает вся страна. 15 красавиц из разных уголков необъятной страны прошли сложнейший отбор. Позади - самый нервный месяц в их жизни. Изначально на поступление в авиаучилище претендовали 114 абитуриенток. Но только лучшие заслужили право быть на торжественном построении наравне с курсантами-юношами.

- На плацу стоит четыре сотни юношей и девушек, которые успешно преодолели профессиональный отбор и сегодня торжественно принесли клятву на верность Родине, - обратился к будущим воинам-авиаторам и.о. начальника Краснодарского авиаучилища Олег Бучельников. - Ваши слова «клянусь» должны глубоко засесть в ваших сердцах и стать основой всей вашей службы и жизни.

Клятву девушки произносили громко, четко, с гордостью.Фото: Александр РАЙКО

После клятвы будущие летчицы прошли маршем перед трибунами. За тем, как девчонки маршируют в парадной форме, чеканя шаг, наблюдают родные, близкие и друзья. Мамы и папы вытирают слезы. Своих дочерей в форме они видят впервые после долгой разлуки, и эмоции берут верх.

Гордость распирает родителей - их маленькие красавицы теперь служат в вооруженных силах России.

После клятвы будущие летчицы прошли маршем перед трибунами.Фото: Александр РАЙКО

- Мы всей семьей приехали к дочери на присягу из Ульяновска, путь не близкий, но такое бывает раз в жизни, - говорит отец курсантки Анны Павел Бурдин. - В прошлом году она пробовала поступить, у нее не получилось. Но она не опустила руки, и мы ее в этом поддержали. Год она занималась, тренировалась и вот результат - присягает на верность России. Рвется, конечно, к истребителям, а там - время покажет.

Поздравить красавиц-курсантов прилетел и народный артист России Леонид Якубович.

- Вы - потомки абсолютно таких же молоденьких девочек, которых в годы войны называли «ночными ведьмами». Я поздравляю вас. Пусть количество взлетов всегда равняется количеству посадок, - сказал на встрече с девушками известный телеведущий.

Позже Леонид Якубович признался, что приехал завидовать девушкам.

- У них впереди первый полет, который они никогда в своей жизни не забудут. Бог подарил им небо, один из ста тысяч такой подарок получают, - улыбнулся артист. - Глаза у них сияют, не знают еще, что их ждет. Я не убежден в том, что большие перегрузки хороши для женского организма. Но если их так тянет за штурвал, то это судьба. Женщина вообще небесное создание!

Леонид Якубович признался, что завидует девочкам.Фото: Александр РАЙКО

Проливной дождь не спешил заканчиваться. Промокшие, но счастливые девушки строевым шагом возвращаются в казарму, где их уже ждали мамы и папы. Долгожданные родные объятия и снова слезы, но теперь уже на глазах у девчат.

Курс молодого бойца курсантки уже прошли, а теперь у них начинается полноценная учеба. Пока азы летного дела девушки будут постигать в теории, сидя за партой. Но уже через пару лет их ждут полевые выходы, полеты на тренажерах, а там, даст Бог, окажутся и за штурвалом настоящего самолета.

Долгожданные родные объятия и снова слезы, но теперь уже на глазах у девчат.Фото: Александр РАЙКО

КСТАТИ

Офицеров-летчиц будут готовить для транспортной авиации

Несмотря на огромное желание сесть за штурвал истребителей, в Краснодарском летном училище говорят, что первые несколько потоков принятых девушек-курсантов будут готовить только для военно-транспортной авиации ВКС. В будущем они смогут летать Ан-124 или Ил-76.

Причиной тому стало то, что опыта массовой подготовки девушек-пилотов в современной России просто не было.

- Мы определили для девушек одну специализацию - военно-транспортную, то есть неманевренную авиацию. Физиологические особенности, психика у девушек-летчиц недостаточно изучены. Безусловно, в истории есть примеры успешных женщин-летчиц и космонавтов, но все-таки это частные примеры, - говорит и.о. начальника Краснодарского авиаучилища Олег Бучельников. - Есть девчонки, которые хотят летать на истребителях. Дорогу никто им в будущем не закроет, но сейчас им главное получить специальность.

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