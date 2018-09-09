В Анапе скончалась 9-летняя девочка из Свердловской области, которой мать откусила губу и нос

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-09T04:06:26+03:00

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История уральской девочки по имени Катя, которую покалечила и бросила родная мать, потрясла всю Россию. В ноябре 2015 года пьяная женщина в порыве гнева откусила ребенку нос и нижнюю губу за... плач, мешающий спать!

Скорую помощь дочери она вызвала только через несколько суток. В детскую городскую больницу Ревды Свердловской области Катюшу госпитализировали с откушенной губой, частично съеденным носом и побоями. На шестилетнюю девочку было страшно смотреть. У Кати были многочисленные шрамы на теле и голове, весила она всего 10 килограммов - как полуторагодовалый ребенок. Помимо тяжелой травмы у Кати были ДЦП, эпилепсия и ряд других заболеваний. Она не могла ходить и сидеть.

Последние месяцы Катюша жила в доме на берегу моря, окруженная любовью и заботой новых мамы и папы. Фото: vk.com/pionero4e4ka

После случишвегося 36-летнюю мать девочки Людмилу лишили родительских прав, а суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

Девочка долгое время находилась в реабилитационном центре, ей сделали несколько пластических операций. А неравнодушные люди, узнавшие это шокирующую историю, создали группу помощи, где собирали средства на ее лечение. Осенью 2016 года бортом МЧС Катю доставили в Москву.

Осенью 2016 года бортом МЧС Катю доставили в Москву.

- В каких только больницах она не побывала тогда, какие только специалисты ее не смотрели! Эпи-приступы сильно «трепали» Катю 24 часа в сутки, убивая клетки головного мозга и забирая все навыки, которые у нее раньше были, - рассказывал волонтеры, помогающие девочке. - Но спасибо доктору Зиненко, он каким-то своим внутренним чувством понял, что это спастика (повышенный тонус мышц, характерный ДЦП - Авт.).

Кате провели инновационную операцию – ей имплантировали баклофеновую помпу. Это специальное устройство, которое непрерывно подает расслабляющий мышцы препарат — баклофен - через спинномозговой канал. Приступы почти сошли на нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/667942" frameborder="0"></iframe> Комната, где жила Катя.

Новая жизнь у девочки началась 15 апреля 2018 года, когда спецборт МЧС доставил ее в Анапу - к новой маме Анне. Девочка жила в большом доме с чудесным садом недалеко от моря, окруженная любовью и заботой.

В апреле этого года Катю удочерила семья из Анапы.

- Маме Ане помогает вся семья - дедушка Сережа, который в Кате души не чает, а еще у Кати теперь есть папа Сережа, бабушка Ира, младшая сестра, кошка, собака и попугай, которых раньше у нее не было, - рассказывает член Общественной палаты России Юлия Зимова, которая помогала девочке. - Пока наметили план лечения – избавляемся от спастики, меняем гастростому и трахеостому, потом попробуем перейти к реабилитационным мероприятиям. Через месяц договорились на совместный телемедицинский консилиум тем же расширенным составом специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/667941" frameborder="0"></iframe> Катя на прогулке.

За судьбой девочки продолжали следить все, кто когда-то узнал историю Кати. 20 июля ей исполнилось 9 лет. Вечером 5 августа стало известно, что девочка умерла.

- Дорогие наши! У нас печальные вести. Наша Катенька теперь ангелочек. Столько горя и испытаний выпало на долю этой сильной девочки, что словами не передать! Одно нас сейчас утешает - Катенька ушла от нас в любящей семье, в заботе, в тепле. Рядом с близкими, с мамой, - написали волонтеры в группе помощи девочке в Вконтакте.

У ребенка произошла остановка сердца.

- Мы не были готовы к тому, что Катюша решит нас покинуть. И хотя малышка была с нами не так долго, вся семья тяжело переживает утрату, - сказала мама Анна Макарова-Беспалова. - Спасибо всем за поддержку.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье Кати.