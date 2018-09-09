Ливень в Краснодарском крае: Подтоплены жилые дома, улицы превратились в каналы
В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. Напомним, ранее под ударом стихии оказался Новороссийск. В поселке Широкая балка шторм унес в море целый туристический автобус. Из-за того, что стихия бушевала ночью, ни водителя ни пассажиров внутри не было.
Досталось городу-герою и 9 сентября. Из-за сильного дождя сразу несколько улиц превратились в каналы. Машины проезжают по дорогам с трудом. Из-за этого образовываются пробки.
Власти Новороссийска советуют ориентироваться на погоду, при необходимости не передвигаться по городу на личном транспорте.
- Несколько автомобилей попали в так называемые "водяные ловушки", - сообщает начальник новороссийского управления ГО и ЧС Игорь Васильев.
Непогода в Новороссийске Видео: vk.com/lapuska18.
По прогнозам синоптиков, отступать грозовой фронт не собирается. 9 и 10 сентября в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Над акваторией Черного моря могут образоваться смерчи.
- При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с резким ухудшением метеообстановки (подтопления и затопления территорий, падение строительных конструкций, деревьев, оползневые процессы), может быть задействована комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «Внимание всем!»), - предупреждают в администрации Новороссийска.
Устраняют последствия непогоды и в других района края. В Геленджике и Северском районе ливень подтопил дворы жилых домов.
По предварительной информации спасателей, в селе Шабановском Северского района подтоплено около 20 дворов.
- Прибывшие на место подразделения Федеральной противопожарной службы эвакуировали 5 человек, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В селе Тхамаха предварительно подтоплено около пяти придомовых территорий.
Подтоплены улицы в Архипо-Осиповке Видео: vk.com/arhipo_osipovka.
В Архипо-Осиповке в результате непогоды подтоплены оказались 60 придомовых территорий. Из-за ливня из берегов вышла река Вулан.
Фото: vk.com/arhipo_osipovka
Для уточнения обстановки на место выехали службы экстренного реагирования. Пострадавших и погибших после стихии нет.
Фото: vk.com/arhipo_osipovka
- Приведена в готовность аэромобильная группировка главного управления в составе более 100 человек, 20 единиц техники. Организована работа оперативного штаба, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.