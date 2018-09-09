В Краснодаре неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки

СЕГОДНЯ 22:20 2018-09-09T23:03:07+03:00

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Стрельба произошла в микрорайоне Губернском около 22:00 в воскресенье, 9 сентября. По словам очевидцев, на улице Героя Яцкова, 13 неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки.

- Не знаю, пассажир это был или нет. Но перед случившимся была потасовка. Было темно, но я увидела два автобуса на дороге, около них толкались люди. В какой-то момент один человек побежал в другой автобус, что-то взял и побежал за другим мужчиной в сторону стоянки. А потом - крики: "Бей его, бей его", затем три громких выстрела. Через время подъехала скорая, полиция, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья Петрова (фамилия изменена - Авт).

Фото: instagram.com/rayonvk/

Пострадавший мужчина остался жив, его госпитализировали. Однако о его состоянии пока ничего неизвестно.

По некоторым данным, стрелок скрылся в направлении поселка Плодородный. За ним выдвинулась полиция в бронежилетах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/668072" frameborder="0"></iframe> Видео с моментом стрельбы.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.