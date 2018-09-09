В Краснодаре неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки
Стрельба произошла в микрорайоне Губернском около 22:00 в воскресенье, 9 сентября. По словам очевидцев, на улице Героя Яцкова, 13 неизвестный выстрелил в лицо водителю маршрутки.
- Не знаю, пассажир это был или нет. Но перед случившимся была потасовка. Было темно, но я увидела два автобуса на дороге, около них толкались люди. В какой-то момент один человек побежал в другой автобус, что-то взял и побежал за другим мужчиной в сторону стоянки. А потом - крики: "Бей его, бей его", затем три громких выстрела. Через время подъехала скорая, полиция, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья Петрова (фамилия изменена - Авт).
Фото: instagram.com/rayonvk/
Пострадавший мужчина остался жив, его госпитализировали. Однако о его состоянии пока ничего неизвестно.
По некоторым данным, стрелок скрылся в направлении поселка Плодородный. За ним выдвинулась полиция в бронежилетах.
Видео с моментом стрельбы.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Краснодаре неизвестный выстрелил в водителя маршрутки Видео: instagram.com/typodar/.
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