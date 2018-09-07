Для жителей Сочи отменили пропуска в пограничную зону

СЕГОДНЯ 10:42 2018-09-07T10:51:15+03:00

Жителям Сочи пропуск в погранзону больше не нужен Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Теперь им достаточно иметь с собой обычный паспорт

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Для жителей Сочи изменили правила пограничного режима у российско-абхазской границы. Теперь им не нужно оформлять специальный пропуск, а достаточно паспорта с пропиской.

- Согласно обновленным правилам, теперь граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в пределах города-курорта Сочи, могут въезжать и временно пребывать в пограничной зоне до рубежа пограничных инженерных сооружений, при наличии документа, удостоверяющего личность, - сообщают в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Новые правила распространяются на всех жителей, прописанных на территории Большого Сочи. Остальным по-прежнему необходимо заранее оформить пропуск. Без него гражданам грозит штраф до 1000 рублей, а иностранцам – выдворение за пределы России.

В Краснодарском крае пограничная зона расположена в пределах территории между пограничной рекой Псоу и рекой Мзымта, и включает в себя населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района, включая рекреационные зоны поселка Ермоловка и выше течения реки Псоу, а также верховья реки Мзымта до озера Кардывач.

Исключение составляет территория с прибрежной инфраструктурой олимпийских объектов до федеральной автомобильной трассы Джубга – Сочи – граница с Абхазией, а также краснополянские горнолыжные курорты.

СПРАВКА «КП»

Получить подробную информацию о получении пропуска можно по телефону в Краснодаре - 8(861)219-90-13, в Сочи - 8(862)266-88-57. Подать заявление о получении пропуска можно также на портале Госулуг.