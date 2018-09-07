2018-09-07T12:46:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают мужчину, который проник в квартиру школьницы

За девочкой он следил несколько сотен метров
Юлия ДУБИНА
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Фото: chp_krdФото: chp_krd
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Накануне жители Юбилейного микрорайона начали обсуждать всех взбудоражившую новость. Якобы неизвестный мужчина изнасиловал шестиклассницу.

- Мужчина средних лет познакомился на улице в ЮМР с шестиклассницей, втерся к ребенку в доверие и сумел заманить девочку в квартиру. Там он из милого дядечки в момент превратился в чудовище и совершил над девочкой развратные действия, - так написал администратор одной из популярных групп в instagram.

Спустя некоторое время появились и фотографии злодея. Если быть точнее - полицейская ориентировка.

На вид предполагаемому преступнику около 30 лет, рост примерно 175 см, глаза карие. Был одет в шорты до колена зеленого цвета «комуфляж» и темную футболку, при себе имел фотоаппарат флешки.

В сообщении информация об изнасиловании подтверждалась, был назван и точный адрес, где все произошло.

- Действительно разыскивается данный мужчина, но за незаконное проникновение в квартиру. Насильственных действий он не совершал. По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как оказалось, история началась, действительно, в ЮМР и действительно на улице. За девочкой неизвестный мужчина следил несколько сотен метров, потом прошел в подъезд, а затем - и в квартиру. Школьница испугалась, начала спрашивать: зачем он следом за ней в квартиру вошел, на что тот ответил: мол, она сама же его впустила. Стал угрожать школьнице, что расскажет все родителям, однако все же развернулся и ушел.

- Перед тем как уйти, мужчина сфотографировал девочку на мобильный телефон, - уточнили в следкоме.

Эту историю подросток рассказала своим родителям, а те обратились в полицию. Сейчас дело переданов в следственный комитет.

Какова была цель такого поступка пока не ясно. Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

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