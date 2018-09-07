Краснодарский купаж любимого напитка

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-07T13:27:38+03:00

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Споры о составе и происхождении «Краснодарского чая» не утихают многие годы. Какими должны быть содержание, вкус и аромат настоящего местного тонизирующего напитка, еще предстоит решить крупнейшим производителям отрасли.

Эта история началась, когда ООО «Мацестинская чайная Фабрика Константина Туршу» направила в ФАС заявление, в котором говорилось о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Объединение Краснодарский чай». Последняя производит купажированный краснодарский чай. Рассмотрев заявление, Антимонопольная служба России выдала предписание «Объединению Краснодарский чай» о запрете введения в хозяйственный оборот купажированного «Краснодарского чая». Произошло это 7 мая 2018 года. Сразу же компания стала добиваться отмены этих актов в судебном порядке.

После таких действий ООО «Мацестинскую чайную Фабрику Константина Туршу» тоже проверили на соблюдение антимонопольного законодательства. Согласно определению о назначении дела № 1-14-109/00-08-18 о нарушении антимонопольного законодательства ФАС предположила, что «размещая на упаковках чая обозначение «Краснодарский», а также, в каталоге продукции, на упаковках и на своем интернет-сайте информацию о том, что вводимый в гражданский оборот чай, в том числе пакетированный, производится в Краснодарском крае, является отечественным краснодарским чаем, Общество вводит в заблуждение потребителей и контрагентов в отношении места производства товара». Согласно имеющимся документам подавляющую часть продукции Общества составляют импортные чаи из Индии, Индонезии, Вьетнама, ЮАР и Китая (ссылка на определение).

Рассмотрение дела ООО «Мацестинская чайная Фабрика Константина Туршу» назначено в ФАС России на 11 сентября 2018 года.

На сколько процентов «Краснодарский»?

По мнению ООО «Объединение Краснодарский чай» решение ФАС о том, что продукция должна содержать 100% краснодарский чайный лист не соответствует стандартам качества, которые были известны еще с советских времен. Краснодарский чай всегда купажировался, так как обладает своеобразным вкусом и свойствами в силу географического места происхождения. Но доля такого купажа не должна превышать допустимых значений.

По данным антимонопольного ведомства доля краснодарского чайного листа составляет в купажах ООО «Мацестинская чайная Фабрика Константина Туршу». В соответствии со справкой о процентном соотношении листа, травяных добавок и импортного чая в готовой продукции ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» за период 2014-2017 гг. от 26,69% до 38,31%.

А согласно заключению Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, особым свойствам, описанным в наименовании места происхождения товара «Краснодарский чай», соответствуют только купажные смеси с содержанием чайного листа, выращенного на территории Краснодарского края, от 20 до 80% всего состава продукта. Этих норм придерживается ООО «Объединение Краснодарский чай». Для этого площади выращивания листа на предприятии увеличивают год от года.

Набрали высокие темпы развития

Для увеличения объемов производства ООО «Объединение Краснодарский чай» стало инициатором создания «Первого чайного кооператива», в который вошли хозяйства ОАО «Солохаульский чайный совхоз» и ОАО «Хоста-чай». В кооперации исторические хозяйства, у которых чайные плантации располагаются на территории Краснодарского края, выходят на новые рынки сбыта и занимаются продвижением регионального бренда.

Все участники кооператива имеют свидетельства на право использования наименования места происхождения товара «Краснодарский чай», выданные Роспатентом на основании положительного заключения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

- Сегодня мы выступаем за внесение изменений в технический регламент Росстандарта. Мы выступаем за возрождение советских стандартов качества чая и предлагаем купаж, который будет содержать 50% краснодарского чайного листа, - комментирует генеральный директор ООО «Объединение Краснодарский чай» Серафим Тимченко. - И нам странно слышать, что Ассоциация производителей краснодарского чая выступает за купаж в 10% краснодарского чайного листа!

К сожалению, пока никто из производителей не может продавать свою продукцию в промышленных масштабах со 100-процентным содержанием краснодарского чайного листа. Чайсовхозы пока не могут конкурировать с гигантами рынка, которые реализуют индийские и китайские чаи, считают в ООО «Объединение Краснодарский чай».

Если вернуться к действиям ФАС, то настойчивость ООО «Объединение Краснодаский чай», утверждают в компании, спасла отрасль от неминуемой смерти. Визитная карточка Кубани могла остаться только в памяти поколения 20-го века!