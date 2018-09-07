В Новороссийске умер водитель-Дед Мороз

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-07T13:06:57+03:00

Этого человека знали не только в родном Новороссийске, но и по всей России.

Жители города-героя меняли свой путь на работу, чтобы попасть на праздничную маршрутку к Михаилу Бабаяну

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В Новороссийске на 61-м году жизни ушел известный водитель автобуса №21 Михаил Бабаян. В конце августа мужчина попал в больницу с переломом таза. После обследования врачи выявили у него рак легких, который и «подкосил» здоровье новороссийца.

Этого человека знали не только в родном Новороссийске, но и по всей России. Мужчина прославился в 2010 году, когда в преддверии праздника начал развозить на работу жителей города-героя в костюме Деда Мороза.

В конце декабря водитель всегда украшал автобус яркими наклейками и мишурой. Но настоящая красота была внутри. В салоне мужчина устанавливал елку, а на окнах развешивал белоснежные шторы и переливающийся дождик.

Многие жители города узнавали график работы этого водителя, меняли свой путь на работу лишь бы прокатиться на волшебной маршрутке.

Но на этом еще не все. Для пассажиров он накрывал праздничный стол с газировкой и шампанским, правда, детским. Здесь же были шоколадные конфеты, печенье и главный символ Нового года - мандарины. Завершающий аккорд - водитель, который за рулем едет в костюме Дед Мороза, и всех поздравлял с наступающим праздником.

- Ну вот такой я человек, - скромно тогда признавался «Комсомольской правде» - Кубань» водитель новогодней маршрутки Михаил Бабаян. - Люблю приносить радость людям, тем более, что праздник всего лишь один раз в год. Да и в общем-то украсить машину - ничего сложного, зато настроение повышается. Я такой мини-праздник не первый год устраиваю.

Для пассажиров он накрывал праздничный стол с газировкой и шампанским, правда, детским.

Местные прозвали новогоднюю маршрутку «Легендой №21». Многие жители города узнавали график работы этого водителя, меняли свой путь на работу лишь бы прокатиться на волшебной маршрутке. Кстати, за это удовольствие водитель дополнительную плату не брал.

Что интересно, Михаил Бабаян радовал новороссийцев не только зимой. Круглый год у него в салоне играл джаз, который так нравился его пассажирам, всегда было чисто.

Новость о смерти Михаила Бабаяна расстроила многих новороссийцев.

- Человек ушел, а его помнят и не только родные. При жизни на своем маленьком месте делал людям большую радость в силу своих возможностей. Уверена, его будет еще долго вспоминать весь Новороссийск. Светлая память этому доброму Деду Морозу, - пишут пользователи соцсетей.

Добрые слова об отце прочитал и сын Сергей.

- Мой отец, действительно, был человек-праздник! Очень приятно слышать такие теплые отзывы о нем, - написал мужчина в соцсетях.