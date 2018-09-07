2018-09-07T15:33:20+03:00
Происшествия

Жителю Новопокровской назначили 3 года условно за то, что дал сдачи

Теперь мужчина доказывает в суде, что только защищался [видео]
Юлия ДУБИНА
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Жителю Новопокровской дали 3 года условно, но он с эти не согласенЖителю Новопокровской дали 3 года условно, но он с эти не согласенФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подумали, что умер

История началась еще 2 апреля 2017 года в станице Новопокровской. Николай Зюзин со своим другом сидели в кафе «Гараж», это заведение пользуется популярностью у местных жителей. Выпив по кружке пенного, мужчины вышли на улицу. В небольшом населенном пункте все друг друга знают, вот и в этой истории никто не ожидал такого поворота событий.

- Брат с другом стояли, общались. У них за спиной встал их знакомый, его попросили отойти, он вроде ушел, но через некоторое время вернулся и ударил Колю по шее. Тот, разумеется, развернулся и в ответ дал в лоб, - рассказывает события той ночи сестра Николая Надежда Рева.

Казалось бы, конфликт на этом закончен, мужчины разошлись, Николай остался на улице, а его товарищ уехал, но уже через тридцать минут на парковку заведения приехали друзья и родственники Виктора, того самого, который первый ударил Николая.

Драка в Новопокровской.! другой источник

- Они вчетвером набросились на моего брата, избивали его руками и ногами до тех пор, пока он не потерял сознание, уехали, когда Коля без движения лежал на земле. Наверное, подумали, что умер, - поясняет Надежда.

«Само заживет»

В больницу избитого Николая привез его друг, там их встретил дежурный врач. Побитого мужчину отправили на рентген и на его основании поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная гематома лица, перелом нижней челюсти. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение.

- Состояние мое было крайне тяжелое, сильные головные боли, головокружение, озноб, температура, невыносимая боль в области скулы и ребер, левая часть лица и губа были онемевшие. Раны на голове не обработаны, сочились кровью. На мои жалобы лечащий врач не реагировал, успокаивал, что все заживет, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавший.

Голову разбили до крови

Голову разбили до крови

В стационаре оказался и второй участник первого конфликта, он приехал в больницу во второй раз через сутки после того, как ему обработали рану на брови, которая образовалась после удара Николая.

- Ему поставили диагноз перелом носа и сотрясение мозга. Я в недоумении, причем тут нос. От моего удара такой травмы быть не могло. При этом он расхаживал по территории больницы и даже выезжал за пределы, лично садясь за руль, - говорит Николай Зюзин.

После нескольких скандалов, разбирательств с заведующим и главврачом Николая доставили в Краснодар, в краевую больницу. Там он прошел обследование и с результатами отправился обратно в Новопокровскую.

В стационаре Николай провел около месяца, потом было долгое восстановление дома.

Срок за самооборону

Через несколько дней после драки Николай Зюзин узнает, что Виктор написал на него заявление в полицию, и ему ничего не оставалось делать, как подать ответное.

- В этот день он написал заявления и на тех людей, которые его избили. Дальше началось следствие по обоим делам. Наш адвокат просил объединить два этих дела, но этого не произошло. Кроме того, к уголовной ответственности за избиение брата привлекли только троих, им дали условные сроки от полугода до полутора лет, - рассказала Надежда Рева.

Николая же обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой неизгладимое обезображивание лица. Следователь, которая вела дело, через некоторое время сменила работу, ушла адвокатом в контору, которую возглавлял… защитник оппонента Николая. На судебном заседании Зюзина и его родственников ожидал еще один неприятный сюрприз.

- Нам сообщили, что удар был нанесен пивной кружкой, но у Коли в руках ее не было, это видно на записи с камер кафе, - отмечает Надежда.

Защита Николая на всех судебных заседаниях пыталась доказать, что действия подсудимого - это самооборона. Но следствие думало иначе.

Тем, кто избил Николая дали гораздо меньшие сроки

Тем, кто избил Николая дали гораздо меньшие сроки

- Удар был совсем неожиданным. Виктор попал мне в шею, у меня перехватило дыхание, я потерял равновесие, выпустил из рук пивную кружку и сделал несколько шагов назад. Я оказался в замешательстве и машинально попытался себя защитить, - рассказывает Николай Зюзин.

Несмотря на все представленные доказательства, суд вынес приговор - 3,5 года условно без права выезда из района.

- Мы однозначно будем подавать апелляцию, на суде даже специалист объяснил, что тот шрам, который якобы обезобразил лицо Виктора, легко убирается лазером, - сказала сестра осужденного.

В конце девушка добавила, что Виктор был знаком с Николаем, а его отец даже был на его свадьбе. Кстати, он и там устроил драку.

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