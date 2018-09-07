2018-09-07T18:10:34+03:00
Происшествия

В Черном море пронесся смерч

Отдыхающие запечатлели мощный вихрь на телефон [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ.Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ.
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В пятницу, 7 сентября, отдых туристам на Черноморском побережье испортила непогода. С самого утра в нескольких курортных городах лил дождь. А после обеда отпускники, поспешившие на пляж, увидели водяной смерч.

Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ.

Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ.

Вихрь образовался над морем около 14:00. Воронка появилась в нескольких километрах от береговой линии, однако не на шутку испугала отпускников.

Правда, некоторые отдыхающие не удержались и вместо того, чтобы поскорее укрыться в тихое место, достали камеры и телефоны и устроили фотосессию. А потом стали выкладывать ролики в Сеть.

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ENG Смерч. Побережье черного моря - Бухта Инал. Невероятные, чарующие и одновременно пугающие капризы природы! Восхищение и смирение
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- Воронка появилась на побережье бухты Инал и гуляла по водной глади несколько минут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» фотограф Юрий Будильников. - Невероятные, чарующие и одновременно пугающие капризы природы!

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Засняла смерч. Листайте ленту, вот он коварный! Поднял воду из моря и сбросил в горах. #море#шторм#смерч#торнадо#дождь#стихия#отдых#джугба#краснодарскийкрай#барнаул#барнаул22#краснодар23#видео
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Стоит сказать, что смерч записали на видео отдыхающие не только в Джубге, но и в Анапе.

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#смерч#джубга
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Также воронку было видно из поселка Архипо-Осиповка.

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#смерч
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Ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре и Сочи 7 и 8 сентября действует экстренное предупреждение. На Черноморском побережье возможен резкий подъем уровня воды, в горах велик риск схода селей, а на участке от поселка Магри до границы с Абхазией возможно появление смерчей.

Стоит сказать, что смерчи в море на Кубани появляются довольно часто. Метеорологи связывают это с необычно частой сменой температуры воздуха и ветра. Напомним, в конце августа смерч проносился над пляжем в Геленджике. Вихрь снес лежаки и матрасы в море.

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Захватывающие зрелище #смерч
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ВАЖНО!

- Смерчи довольно редко выходят из воды на сушу, но все-таки случается и такое. И тогда - страшные разрушения, человеческие жертвы, - говорят кубанские спасатели. - Разбушевавшаяся стихия - не шутки, поэтому запомните: если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге. Ложитесь на дно и плотно прижимайтесь к земле.

На улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких домов и деревьев, а также рекламных щитов, заборов.

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#смерч к нам пожаловал
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Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

В случае возникновения ЧС звоните по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40.

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