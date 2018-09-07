В Черном море пронесся смерч
В пятницу, 7 сентября, отдых туристам на Черноморском побережье испортила непогода. С самого утра в нескольких курортных городах лил дождь. А после обеда отпускники, поспешившие на пляж, увидели водяной смерч.
Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ.
Вихрь образовался над морем около 14:00. Воронка появилась в нескольких километрах от береговой линии, однако не на шутку испугала отпускников.
Правда, некоторые отдыхающие не удержались и вместо того, чтобы поскорее укрыться в тихое место, достали камеры и телефоны и устроили фотосессию. А потом стали выкладывать ролики в Сеть.
- Воронка появилась на побережье бухты Инал и гуляла по водной глади несколько минут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» фотограф Юрий Будильников. - Невероятные, чарующие и одновременно пугающие капризы природы!
Стоит сказать, что смерч записали на видео отдыхающие не только в Джубге, но и в Анапе.
Также воронку было видно из поселка Архипо-Осиповка.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре и Сочи 7 и 8 сентября действует экстренное предупреждение. На Черноморском побережье возможен резкий подъем уровня воды, в горах велик риск схода селей, а на участке от поселка Магри до границы с Абхазией возможно появление смерчей.
Стоит сказать, что смерчи в море на Кубани появляются довольно часто. Метеорологи связывают это с необычно частой сменой температуры воздуха и ветра. Напомним, в конце августа смерч проносился над пляжем в Геленджике. Вихрь снес лежаки и матрасы в море.
ВАЖНО!
- Смерчи довольно редко выходят из воды на сушу, но все-таки случается и такое. И тогда - страшные разрушения, человеческие жертвы, - говорят кубанские спасатели. - Разбушевавшаяся стихия - не шутки, поэтому запомните: если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге. Ложитесь на дно и плотно прижимайтесь к земле.
На улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких домов и деревьев, а также рекламных щитов, заборов.
Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.
В случае возникновения ЧС звоните по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40.