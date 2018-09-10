В Сочи совершили покушение на грузинского криминального авторитета

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-10T15:14:19+03:00

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Все произошло на улице Буковой в частном секторе Сочи.

- В правоохранительные органы Сочи вечером 25 августа 2018 года поступило сообщение о том, что в больницу попал 50-летний мужчина с огнестрельным ранением, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - По данным следствия, неизвестный выстрелил не менее трех раз из неустановленного оружия. Пострадавший оказал сопротивление, открыв ответный огонь из оружия, находившегося при нем.

Пока жильцы домов, проснувшиеся от выстрелов, вызывали скорую и полицию, стрелки успели скрыться. Их лица никто не успел разглядеть. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости со множественными огнестрельными ранениями. Уже в больнице выяснилось, что жертвой нападения стал известный грузинский криминальный авторитет Давид Карселадзе по прозвищу «Калатоза».

Этого человека хорошо знают в Грузии. 1 апреля 2004 года в результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции и спецназа МВД Грузии, в селе Сартичала Гардабанского района задержали Давида Карселадзе и его сообщника Звиад Чхартишвили. У задержанных нашли два огнестрельных оружия и гранату.

- Задержанный Давид Карселадзе наводил ужас не только на бизнесменов, но и на представителей криминального мира, - заявил тогда министр внутренних дел Грузии Георгий Барамидзе на экстренном брифинге, который прошел в здании тбилисского управления полиции.

Георгий Барамидзе также добавил, что имя Давида Карселадзе «связано с совершением различных тяжких преступлений - речь идет об убийствах, похищениях, рэкете в сфере транспорта, о вымогательстве и оказании серьезного давления на различных бизнесменов».

В июне 2005 года в Тбилиси задержали дзюдоистов Алекси Давиташвили и Георгия Ревазишвили. Они оказались «членами организованной преступной группы, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов и водителей маршрутных микроавтобусов». А работали спортсмены под покровительством нескольких «воров в законе». Руководил же преступниками бывший борец Давид Карселадзе.

А в 2016 году в Сети стала появляться информация о том, что Карселадзе начал финансово поддерживать грузинские властям. Сообщалось, что криминальный авторитет якобы перевел вице-премьеру страны и министру энергетики более одного миллиона долларов.

Сейчас «Калатоза» находится в отделении реанимации сочинской больницы №4. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока личности стрелявших не установлены. Правоохранители изъяли с места преступления записи камер видеонаблюдения.

- По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю было возбуждено уголовное дело по статье 105 «Покушение на убийство». Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СУ СК по Краснодарскому краю.