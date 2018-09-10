День города в Краснодаре 2018: программа мероприятий
В сентябре Краснодар отметит свое 225-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут в краевом центре 22 и 23 сентября. Традиционные гуляния развернутся на площадях, в домах культуры и городских парках. Приятным сюрпризом для горожан станут сразу три праздничных фейерверка.
- В эти выходные дни в рамках празднования Дня города запланировано около 30 основных мероприятий. Многие — традиционные, это концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры и многое другое. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ». В нем примут участие творческие коллективы из братских городов, - рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.
День города начнется в субботу 22 сентября в 11 часов с поднятия флага Краснодара на Театральной площади. А в 12:30 в Екатериниском сквере у здания Законодательного собрания начнется «CitiesФЕСТ».
В субботу вечером большой гала-концерт пройдет на Театральной площади. Он стартует в 20 часов и завершится фейерверком в 22:00.
Гуляния продолжатся в воскресенье фестивалем казачьей культуры «Екатеринодар казачий» на площади перед ЗСК. А в 17 часов на Театральной площади начнется молодежная программа, ее в 22:00 завершит второй фейерверк.
Расписание гуляний в День города Краснодар 2018
Программа мероприятий в День города Краснодар 2018
19 СЕНТЯБРЯ
В Карасунском районе во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова пройдет праздник «Краснодар – город солнца и мира». Начало в 15 часов.
20 сентября. В парке 30-летия Победы творческие коллективы Западного округа представят программу «Город цветов». Начало в 18 часов.
21 СЕНТЯБРЯ
На Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне жителей порадуют концертом «В Краснодаре я живу». Начало в 17 часов
В сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева пройдет праздник «Тебе, наш город, посвящаем!». Начало в 17 часов.
В Лазурном концертом отметят День поселка в Центре творчества и досуга. Начало в 17 часов.
22 СЕНТЯБРЯ
В 9:00 на стадионе «Кубань» откроется детский мини-футбольный турнир среди дворовых команд. Юные спортсмены разыграют Кубок мэра.
На площади Пушкина в субботу и воскресенье весь день будет работать ярмарка «Гостеприимный Краснодар»
В парке 30-летия Победы праздник продолжится с 10 до 21:30, в Чистяковской роще с 11 до 21 часа, а в парке «Солнечный остров» и в Городском саду с 12 до 22.
В 12 часов торжественная церемония открытия Дня города пройдет в Екатерининском сквере, а в 12:30 начнется фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ».
День хутора Копанского отметят концертом «Пой душа народная» в сельском Доме культуры. Начало в 16:00.
Праздник национальных культур «Хоровод дружбы» пройдет на сцене парка 30-летия Победы с 16 до 18 часов.
В 20 часов на Театральной площади начнется гала-концерт «Краснодару – 225!», «Как песня в сердце ты живешь моем».
22:00 – праздничный фейерверк.
23 СЕНТЯБРЯ
В 10:00 на Театральной площади пройдет молодежная утренняя зарядка, а в Городском саду начнется конкурс самодеятельности самых старших краснодарцев «Не стареют душой ветераны!».
В это же время у площади ЗСК состоится церемония посвящения в казачата и откроются сцены в городских парках, где гуляния продолжатся весь день.
В 13 часов концерт начнется на Платановом бульваре.
В 15 часов на площади перед ЗСК откроется городской фестиваль казачьей культуры, где будут работать тематические площадки, а в 17 часов начнется концертная программа, которую завершит фейерверк.
В 16 часов по улице Красной от улицы Орджоникидзе до Театральной площади состоится молодежное шествие.
В 16 часов на Театральной площади откроется финал чемпионата и первенства Краснодара по кикбоксингу. А в 17 часов стартует молодежная праздничная программа «Краснодар. Версия 2.25». Завершится праздник фейерверком в 22:00.
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