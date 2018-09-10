День города в Краснодаре 2018: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-10T17:23:40+03:00

В этом году горожан ждут три салюта Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

День города Краснодар 2018 отметят концертами, турниром по кикбоксингу и сразу тремя фейерверками

Изменить размер текста: A A

В сентябре Краснодар отметит свое 225-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут в краевом центре 22 и 23 сентября. Традиционные гуляния развернутся на площадях, в домах культуры и городских парках. Приятным сюрпризом для горожан станут сразу три праздничных фейерверка.

- В эти выходные дни в рамках празднования Дня города запланировано около 30 основных мероприятий. Многие — традиционные, это концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры и многое другое. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ». В нем примут участие творческие коллективы из братских городов, - рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

День города начнется в субботу 22 сентября в 11 часов с поднятия флага Краснодара на Театральной площади. А в 12:30 в Екатериниском сквере у здания Законодательного собрания начнется «CitiesФЕСТ».

В субботу вечером большой гала-концерт пройдет на Театральной площади. Он стартует в 20 часов и завершится фейерверком в 22:00.

Гуляния продолжатся в воскресенье фестивалем казачьей культуры «Екатеринодар казачий» на площади перед ЗСК. А в 17 часов на Театральной площади начнется молодежная программа, ее в 22:00 завершит второй фейерверк.

Расписание гуляний в День города Краснодар 2018

Программа мероприятий в День города Краснодар 2018

19 СЕНТЯБРЯ

В Карасунском районе во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова пройдет праздник «Краснодар – город солнца и мира». Начало в 15 часов.

20 сентября. В парке 30-летия Победы творческие коллективы Западного округа представят программу «Город цветов». Начало в 18 часов.

21 СЕНТЯБРЯ

На Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне жителей порадуют концертом «В Краснодаре я живу». Начало в 17 часов

В сквере «Фестивальном» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева пройдет праздник «Тебе, наш город, посвящаем!». Начало в 17 часов.

В Лазурном концертом отметят День поселка в Центре творчества и досуга. Начало в 17 часов.

22 СЕНТЯБРЯ

В 9:00 на стадионе «Кубань» откроется детский мини-футбольный турнир среди дворовых команд. Юные спортсмены разыграют Кубок мэра.

На площади Пушкина в субботу и воскресенье весь день будет работать ярмарка «Гостеприимный Краснодар»

В парке 30-летия Победы праздник продолжится с 10 до 21:30, в Чистяковской роще с 11 до 21 часа, а в парке «Солнечный остров» и в Городском саду с 12 до 22.

В 12 часов торжественная церемония открытия Дня города пройдет в Екатерининском сквере, а в 12:30 начнется фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ».

День хутора Копанского отметят концертом «Пой душа народная» в сельском Доме культуры. Начало в 16:00.

Праздник национальных культур «Хоровод дружбы» пройдет на сцене парка 30-летия Победы с 16 до 18 часов.

В 20 часов на Театральной площади начнется гала-концерт «Краснодару – 225!», «Как песня в сердце ты живешь моем».

22:00 – праздничный фейерверк.

23 СЕНТЯБРЯ

В 10:00 на Театральной площади пройдет молодежная утренняя зарядка, а в Городском саду начнется конкурс самодеятельности самых старших краснодарцев «Не стареют душой ветераны!».

В это же время у площади ЗСК состоится церемония посвящения в казачата и откроются сцены в городских парках, где гуляния продолжатся весь день.

В 13 часов концерт начнется на Платановом бульваре.

В 15 часов на площади перед ЗСК откроется городской фестиваль казачьей культуры, где будут работать тематические площадки, а в 17 часов начнется концертная программа, которую завершит фейерверк.

В 16 часов по улице Красной от улицы Орджоникидзе до Театральной площади состоится молодежное шествие.

В 16 часов на Театральной площади откроется финал чемпионата и первенства Краснодара по кикбоксингу. А в 17 часов стартует молодежная праздничная программа «Краснодар. Версия 2.25». Завершится праздник фейерверком в 22:00.