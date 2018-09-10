2018-09-10T15:34:51+03:00
Экономика

Банк "Уралсиб" снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4%

Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается
Анна САФРОНОВА
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Банк "Уралсиб"Банк "Уралсиб"
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» снизил процентную ставку по программам потребительского кредитования с целью рефинансирования до 11,4% годовых в рублях. Данная ставка по кредиту предлагается клиентам, рефинансирующим кредиты сторонних банков, при условии страхования жизни и здоровья.

В рамках программ рефинансирования, действующих в банке, заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается банком. Программы рефинансирования потребительских кредитов действуют для всех категорий клиентов. Минимальная сумма кредита – 35 000 рублей. Максимальная сумма кредита - 3 000 000 рублей. Срок кредита – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по предложениям Банка УРАЛСИБ и требованиям к заемщикам можно узнать в ближайшем офисе Банка, по телефону 8-800-250-57-57, либо на сайте банка.

СПРАВКА "КП"

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 460 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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