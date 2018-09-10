2018-09-10T16:28:08+03:00
Политика

В Геленджике назначали исполняющего обязанности мэра города

Им стал Алексей Богодистов
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
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Избирать нового главу Геленджика будут в ближайшее время - после того, как специальная комиссия проведет конкурс и внесет на рассмотрение городской Думы конкретные кандидатуры. Об этом сегодня стало известно на расширенном планерном совещании в администрации курорта. А пока Виктор Хрестин в официальном отпуске. Но на мероприятие в городской администрации он пришел, был повод.

- В течение всех 10 лет, пока я занимал должность мэра, я старался прислушиваться к вашему мнению, был открыт, ведь именно так можно было решать любые задачи. Я никогда не обещал того, чего был не в силах решить. Это был один из главных принципов моей работы. За это время мы смогли многое достичь, но впереди еще больше работы, направленной на развитие и процветание Геленджика. Я очень люблю этот город и горжусь тем, что смог внести свою лепту в его развитие. Спасибо каждому из вас за поддержку, доброе отношение, советы и наставления. Я искренне благодарен всем за совместно пройденный путь, - сказал он.

В настоящий момент исполняющим обязанности мэра Геленджика назначали Алексея Богодистова. Ранее он занимал должность заместителя главы города по экономическим вопросам.

Стоит отметить, что Виктор Хрестин не покидает политическую жизнь курортного города, на вчерашних выборах он набрал 949 голосов и стал депутатом городской думы.

Справка «КП»

Алексей Алексеевич Богодистов, 1981 года рождения, с 2013 года являлся депутатом Думы Геленджика. Имеет три высших образования, награжден медалью Суворова. С 2006 года руководил предприятием ООО «Бак-Гигант».

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