«Дай пять!»: Краснодарский «Стереопикник» стал еще лучше с «Пятерочкой»

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-10T18:09:41+03:00

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В краснодарском парке 30-летия Победы 8-9 сентября прошел уже полюбившийся горожанам семейный фестиваль «Стереопикник». Море приятных людей, развлечений, хорошей музыки и вкусной еды – составляющие прекрасной атмосферы праздника, который состоялся уже в четвертый раз.

Но этот год стал особенным в истории фестиваля. Впервые генеральным партнером выступила сеть универсамов «Пятерочка», став еще ближе к горожанам. То, что происходило в красно-зеленой зоне развлечений для всей семьи, отражает слоган праздника «Дай пять!».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ

В центре фестиваля развернулась зона активностей от «Пятерочки», разделенная на пять зон для всех возрастов. И даже несмотря на субботний дождь, здесь было довольно многолюдно, а в воскресенье, когда вышло солнце, площадка пользовалась буквально ажиотажным спросом.

Самые маленькие радостно купались в мягком бассейне из шариков, пока их сверстники буквально облепляли аниматоров-художников, которые наносили мастерский аквагрим.

Звездами «Стереопикника» стали супергерои из вселенной Marvel. Капитан Америка, Халк, Человек-Паук не просто фотографировались с детьми и взрослыми, а еще давали возможность ощутить их суперсилу, дав примерить свои атрибуты. Здесь даже камера заслуживала приставки «супер». Несколько объективов делали полноценные 3D-ролики и снимки, которые каждый получал в свой телефон уже через несколько мгновений.

«СТИРАТЕЛИ» В ДЕЛЕ

Супергеройская фотозона получила название «Стиратели», в честь акции, которая как раз сейчас проходит в магазинах сети. В ее рамках каждому посетителю дарят красочный ластик в виде одного из героев киновселенной Marvel за каждые 555 рублей в чеке и при покупке товаров партнеров акции.

- Один из сегментов аудитории торговой сети «Пятерочка» очень схож с аудиторией Marvel – это молодые, современные и активные люди, - рассказали в компании. – Клиенты нашей сети могут почувствовать себя супергероями, каждый может отыскать в себе сверхспособность и приобщиться к киновселенной, отличающейся юмором и самоиронией.

Коллекция состоит из 16 разноцветных игрушек-ластиков, а в дополнение к ней можно купить пенал для ручек и карандашей с отстегивающейся секцией для ластиков, альбом для коллекционирования и кружки с супергероями. Уникальная возможность собрать все предметы есть до 8 октября. Узнать о товарах-партнерах акции, изучить истории героев, создать свой комикс и получить шанс на поездку в «Диснейленд» можно на тематическом сайте стиратели.рф

ДЕТЯМ – РАДОСТЬ, ВЗРОСЛЫМ СКИДКА

В другой части зоны «Пятерочки» на краснодарском «Стереопикнике» можно было попробовать собрать «пятюню» из дисков одного цвета, схлестнувшись в интеллектуальной дуэли с другом.

И, наконец, особенно понравившийся мальчишкам необычный боулинг, где шар заменила… красная тележка из универсама. Этот снаряд оказался не так-то прост! Он получил колеса для ускорения и требовал определенной сноровки для достижения результата.

- Мы провели здесь почти два часа, и, кажется, не собираемся уходить, - улыбается Сергей, который пришел на «Стереопикник» с супругой Леной и шестилетним сыном Матвеем. – Его просто невозможно оттащить от Человека-паука, которого он обожает.

Сергей, как и все взрослые посетители зоны активностей, получил награду - баллы на «Выручай-карту», которые можно в дальнейшем учитывать при оплате покупок в «Пятерочке». Сеть магазинов активно поддерживает семейные ценности и становится самым удобным магазином «у дома» для каждого краснодарца. Кстати, особое внимание компания уделяет наличию на полках продукции местных производителей Кубани, их доля постоянно растет.

ПРАЗДНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО

После активных игр и фотосессии с супергероями – самое время подкрепиться. Нет никаких проблем! Более десятка ресторанов развернули свои кухни прямо в парке, устоять перед ароматами, которые разносились по округе, было сложно, да и незачем. Главное – определиться с блюдом европейской, кавказской или даже черноморской кухни.

Среди тысяч посетителей праздника оказался и мэр Краснодара Евгений Первышов, который пришел сюда со своей дочерью Полиной.

- Это очень интересный формат мероприятия. Здорово, что он набирает популярность. Фестиваль привлекает горожан на природу, в парки, отвлекает от торгово-развлекательных центров. Атмосфера здесь потрясающая, много молодежи. Видно, что людям здесь нравится, удобный формат общения и отдыха на природе. Рассчитываю, что со временем таких событий в нашем городе станет больше, - поделился впечатлениями Евгений Первышов.

И, конечно, никуда без танцев. В этом году на «Стереопикнике» работали сразу две сцены – большая концертная и малая DJ-сцена. Хедлайнерами фестиваля, прошедшего при поддержке «Пятерочки» стали Антоха MC, СБПЧ, «Кирпичи» и Линда, а всего за два дня прошло 14 больших концертов.