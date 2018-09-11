В рамках федеральной программы дворы Адыгеи преобразились

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-11T11:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководство республиканского минстроя и представители городской администрации.

Первыми глава республики посетил дворовые территории многоквартирных домов по улице Герцена, 100 и 104. Здесь установлены спортивные и детские площадки с ограждением, обустроены автомобильные парковки, хозяйственные и контейнерные зоны, установлены скамейки, урны, ограждения клумб, а также улучшено освещение, отремонтированы внутридворовые дороги и тротуары. Общая сумма средств, затраченных на реконструкцию двух дворов, составила более 4,3 млн. рублей. После осмотра дворов, Мурат Кумпилов пообщался с жителями многоквартирных домов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Республика участвует в федеральном проекте, направленном на благоустройство территорий. Главный посыл, который мы даем городской власти – это эффективная реализация проекта в интересах граждан. Вместе с тем, важно, чтобы и граждане бережно относились к сделанному. Никто не должен оставаться равнодушным к вопросам благоустройства. Это касается муниципалитета, старших домов и, конечно, жителей, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В беседе с главой республики жильцы отметили, что довольны проведенной работой: дороги и тротуары приведены в порядок, установлено хорошее освещение, созданы условия для детского досуга и занятий спортом.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Далее глава республики посетил дворовую территорию по ул. 12 Марта, 136. Стоимость работ здесь составила более 2,1 млн. рублей. На дворовой территории проведено устройство детских и хозплощадок, скамеек, парковок, заасфальтированы внутридворовой проезд и тротуары, а также обустроены зоны отдыха для взрослых.

Мурат Кумпилов дал поручение руководству городской мэрии оперативно исправить все недочеты, выявленные в ходе осмотра. Глава республики также потребовал тщательно обсуждать проекты реконструкций с жителями многоквартирных домов, чтобы максимально учесть все их пожелания и исключить в дальнейшем несинхронные действия управляющей компании с подрядчиками по благоустройству.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В общении со старшими домов и представителями городской администрации глава республики обратил их внимание на необходимость организации субботников и бережного содержания дворов.

- Важна консолидация общества на основе созидательных процессов. Мой двор, моя улица, мой город – все это должно сплачивать людей, вовлекать в позитивные процессы. И главная задача муниципальных властей – откликаться на нужды населения, в том числе, и при благоустройстве территорий, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Главой республики было отмечено, что в реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды активную роль должны играть и депутаты парламента.

Напомним, в этом году на реализацию программы выделено более 69,5 млн. рублей, из которых более 56 млн. рублей федеральные средства. Планируется благоустроить 20 дворовых территорий, объединяющих 33 многоквартирных дома. В настоящее время в 12 дворах работы уже завершены.