Благоустройство зеленых зон на контроле главы республики

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-11T11:50:20+03:00

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Глава республики Мурат Кумпилов ознакомился с ходом благоустройства общественной территории по улице Пролетарской возле нового корпуса городской поликлиники №1. Это одна из 4 общественных зон Майкопа, которая будет благоустроена в текущем году.

По проекту здесь планируется реконструировать тротуарную часть с зонами отдыха, а также провести работы по благоустройству.

Глава республики сделал ряд критических замечаний в адрес мэрии и подрядчика по поводу синхронности проводимых работ, связанных с озеленением. Все недочеты обещали исправить в ближайшее время.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Далее Мурат Кумпилов прибыл на площадь «Дружба». До конца года здесь намечено провести реконструкцию территории. Проект прошел народные слушания и находится на стадии согласований. На площади около 20 тыс. кв. метров будет проведена реконструкция фонтана, ремонт памятника «Навеки с Россией», прокладка инженерных сетей, обустройство зон отдыха, тротуаров, установка современного освещения и камер видеонаблюдения.

Глава республики отметил, что данная площадь используется для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Была поставлена задача учесть все нюансы, касающиеся временной установки сцен, подключения световой и звукоусиливающей аппаратуры.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Мы ставили задачу эффективного освоения средств, в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Вместе с тем, нам было важно привлечь население к процессу созидания: люди голосовали за выбор общественных территорий для благоустройства. Решением Госсовета-Хасэ республики по 5 млн. рублей из казны региона было направлено на благоустройство парковых зон районных центров, а также Адыгейска, поселков Яблоновский и Энем. Порядка 80 млн. рублей выделили Майкопу. Все это делалось для того, чтобы облик наших населенных пунктов изменился, стал современнее и комфортнее, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Также глава региона подчеркнул, что перед муниципалитетами будет стоять задача все общественные территории бережно содержать, приводить в порядок, в том числе, с участием граждан.

Отметим, что в этом году на благоустройство общественных территорий республики выделено около 250 млн. рублей.