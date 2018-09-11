Пассажир «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, требует компенсации от авиакомпании

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-11T13:03:52+03:00

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Пока авиаэксперты и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах жесткой посадки Boeing-737 в аэропорту Сочи, один из пассажиров того злополучного рейса требует компенсации от авиакомпании.

Напомним, 1 сентября в 02:50 в аэропорту Сочи при посадке Boeing-737, выполнявший рейс Москва (Внуково) - Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, произошло возгорание левого и правого крыла самолета. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

Алексей Кравцов одним из первых рассказал СМИ подробности ЧП. Именно он сообщил, что взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее из лайнера топливо. Тогда Кравцов еще жаловался на то, как происходила эвакуация пассажиров: «Много описывать не буду, вся организация на два с минусом». Мужчина остался недоволен работой медиков, служб аэропорта. По его словам, людям не выдавали багаж, у врачей не хватало медикаментов, а именно не нашлось пластыря, чтобы заклеить ему пораненный палец.

- Чай и кофе приходилось покупать за свой счет, - возмущался тогда пассажир. - Все происходило в штатном режиме, по крайней мере, нам так говорили. Уже после случившегося помощи в эвакуации не было, каждый выбирался, как мог… Через время на автобусах нас доставили в аэропорт. Мы просили сотрудников аэровокзала принести нам аптечку, пледы, что-нибудь горячее, ведь мы все были промокшие. Потом нас перевели в другой зал, где мы сидели, потом пришел директор аэропорта, и после этого стали приносить чай, теплые вещи.

С момента ЧП прошло больше недели, Кравцов возмущен еще и тем, что представители авиакомпании звонили ему лишь раз - интересовались самочувствием.

- Первые сутки не было страха, все пришло на второй день. Начались панические атаки, бессонница. Мне выписали антидепрессанты, благодаря которым я мог засыпать, - рассказывает мужчина. - Авиакомпания принесла свои извинения, но никаких конструктивных предложений от них не поступило.

Потому Алексей Кравцов намерен с ней судиться.

- Мы готовим полный список пострадавших и, естественно, будем подавать иск к авиакомпании, - говорит адвокат пострадавшего пассажира Александр Карабанов. - Мы сейчас будем высчитывать, сколько понадобится денег на лечение, как физическое, так и психологическое. У моего доверителя пострадали ценные вещи, которые он брал с собой в самолет. После проведения ряда оценочных экспертиз мы изложим все цифры в иске. Думаю, что общая сумма будет несколько миллионов рублей.

Кстати, Кравцов не единственный, с кем связывалась авиакомпания и интересовалась самочувствием. Пассажиру «Боинга» Денису Черному тоже звонили.

- Мне предложили 123 тысячи. Но я пока ничего не писал им, жду. Параллельно ищу тех, кто летел вместе со мной в том самолете, чтобы уже решать, что делать дальше, - сказал мужчина.

«Комсомольская правда» - Кубань» обратилась в пресс-службу авиакомпании за комментарием, однако оперативного ответа получить не удалось.

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