В Абрау-Дюрсо прошел третий большой летний фестиваль «О, да! Еда!»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-11T12:54:58+03:00

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9 сентября 2018 года в винодельческом поселке Абрау-Дюрсо в третий раз прошел Большой летний фестиваль «О, да! Еда!». В этом году более 7 000 поклонников вкусной еды со всего Краснодарского края собрались в парке на берегу озера Абрау. Тема «О, да! Еда!»-2018 — движение SlowFood.

Несмотря на субботнюю непогоду, Большой летний фестиваль в Абрау-Дюрсо состоялся — все воскресенье вместе с молодыми гастроэнтузиастами, топ-шефами России и передовыми ресторанами гости «О, да! Еда!» открывали для себя новые тренды гастрономии, пробовали необычные блюда из черноморского фестивального меню и вышли на рекорд! 37 сортов домашнего сыра от брынзы до скаморцы, 15 огромных сковородок аджапсандала и паэльи с морепродуктами, 8 метров теста для пельменей гедза, 2 цистерны гранатового мохито и фургон диких мидий — столько съели на фестивале в этом году.

Фестиваль «О, да! Еда!»

Еще один акцент «О, да! Еда!» — виноделие. Поселок Абрау-Дюрсо не случайно выбран одной из площадок фестиваля: это место знаменито своими винодельческими и гастрономическими традициями. Удельное ведомство Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году по указу Александра II, и с тех пор остается локомотивом виноделия в России. На большом винном маркете гости дегустировали как местные гаражные вина, так и легендарные тихие и игристые с терруаров Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». Идеальный фуд-пейринг!

В этом году фестиваль «О, да! Еда!» по всей стране посвящен SlowFood— это международное движение поддерживает местные кулинарные традиции, фермерство и экологию, учит жить не спеша и получать от еды удовольствие. В Абрау-Дюрсо в духе SlowFood готовили и рестораны-участники (да, стритфуд бывает таким!), и топ-шефы России. На закрытом эногастрономическом ужине 7 сентября своим авторским взглядом на «медленную еду» поделился Максим Кузнецов (WhiteRabbitFamily, NovikovGroup, «Вокруг света» в Москве), Антон Исаков («Сырник» в Петербурге), Алексей Павлов (Barcelonetaв Сочи), Сергей Альшевский и Виктория Пархоменко (Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»).

Фестиваль «О, да! Еда!»

На фестивальной Кухне «О, да! Еда!» каждый желающий мог почувствовать себя мишленовским шефом всего за 45 минут — здесь гости учились готовить смородиновое ризотто с блю чизом, сморреброды, вареники с копченой улиткой и другие блюда ресторанного уровня. А те, кому нет равных на домашней кухне, могли поучаствовать в настоящих гастрономических баттлах. Теплые хинкали, рок’энд’ролл с огурцом, буррито «Эль мачо» и еще три национальных блюда — в Театре вкуса команды зрителей соревновались с профи, чтобы выяснить, кто же готовит лучше. Микро-шефы и юные Гордоны Рамзи осваивали мастерство в Детской кулинарной школе «О, да! Еда!».

А что еще? Пленэрный пейзаж, сапсерфинг и парусный спорт на озере Абрау, детский квест, фестивальный макияж в стиле #коачелланаодаеда — и всё это под «цыганский уличный народный хардкор на душевных инструментах» от группы TheHatters, модные треки Егора Сесарева и диджей-сеты от SneakyKot.

В этом году фестиваль «О, да! Еда!» проходит по всей России: 5-6 мая — Севастополь, 21 июля — Казань, 21-22 июля — Санкт-Петербург, 28-29 июля — Москва и Екатеринбург, 4-5 августа — Великий Новгород, 25-26 августа — Иркутск, 1-2 сентября — Владивосток, 9 сентября — Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), 6-7 октября — Пятигорск. «О, да! Еда!»-2018 объединил 300 000 гостей и около 800 участников, что утвердило его статус крупнейшего фестиваля России.

Фестиваль «О, да! Еда!»

СПРАВКА КП

Организаторами в это году выступают две

Компания «Аврора»основана в 2010 году и сегодня является одним из наиболее заметных и прогрессивных организаторов проектов в сфере креативных индустрий, прикладной урбанистики и современной культуры. Среди реализованных инициатив: крупнейший в России гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», Международная Неделя моды AuroraFashionWeek, Большой фестиваль напитков «Бокал и рюмка», Международный фестиваль крафтового пива и крафтовой культуры St. PetersburgCraftWeekendи другие художественные, выставочные и образовательные проекты.

Фестиваль «О, да! Еда!»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо»объединяет компании, занимающиеся виноградарством, производством и продажей игристых и тихих вин, развитием туризма. Удельное ведомство Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Игристое вино выпускается классическим методом и методом Charmat. Бренды «Империал», «Абрау-Дюрсо VictorDravigny», «Русское шампанское» и AbrauLightпредставлены в большинстве регионов России. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ». По итогам 2017 года Группа компаний «Абрау-Дюрсо» реализовала более 33 миллионов бутылок игристых и тихих вин. Центр туризма в Абрау-Дюрсо, который входит в крупнейший туристический кластер Краснодарского края, в 2016-2017 годах посетили около 500 000 человек.