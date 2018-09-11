В трамваях крайцентра будет играть песня краснодарской художницы

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-11T15:23:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в краснодарских трамваях и троллейбусах заиграет музыка. В общественном транспорте города будут крутить гимн вагонам и рогатикам. В городе специально для этого провели целый фестиваль, на котором десять авторов представили свои творения. А чтобы у музыкантов был стимул — победителя ждала не только слава, но и 100 000 рублей. Группы и сольные исполнители за несколько дней написали музыку и текст гимнов, и представили свои композиции на выбор жюри. В составе экспертов - сплошь городские знаменитости и даже приглашенная звезда - шоумен Сергей Крылов.

Свои песни музыканты исполнили на сцене Драмтеатра Краснодара. Прослушав все, жюри больше всего понравился текст гимна общественному транспорту, который написала краснодарская художница Мария Шаламова. Она не только рисует, но еще сочиняет песни и выступает на различных вечеринках вместе с краснодарской группой «Прямой эфир».

- Мы пока в шоке, - призналась 36-летняя Мария Шаламова после того, как объявили победителя. - Первое место за гимн транспорта Кубани и приз 100 000 рублей. Вообще, я художник-портретист. Работаю дома от заказа до заказа. А музыкой занимаюсь с детства. Сколько помню себя, всегда писала тексты. А вот группа у меня с 2005 года.

Мария говорит, что каверы на известные композиции не делает принципиально.

- Хотя у нас в городе нераскрученный авторский материал не ценится, - вздыхает автор и исполнитель песен. - Организаторы концертов не хотят ставить такие группы в выходные дни, предпочитая вечеринки, где играют кавер-группы, которым платят деньги. Поэтому авторские коллективы выкручиваются, как могут. Оплата репетиционной точки, запись песен и видео тоже стоят далеко не маленькие деньги. А 100 000 для нас это ощутимая помощь. Часть денег пойдет на починку аппарата, на котором мы репетируем. А часть уйдет на студийную запись.

А если получится, группа собирается еще записать клип на песню, которая теперь и будет играть в общественном транспорте Краснодара.

- Гимн общественному транспорту города выбрали, уладим все формальности и начнем крутить его в краснодарских трамваях, троллейбусах и автобусах, - рассказали сайту «КП»-Кубань» организаторы конкурса. - Скорее всего, уже через полгода эта песня будет играть во всем транспорте города.

Кстати, услышать гимн-победитель можно будет еще и 23 сентября в Краснодаре. В День города Мария Шаламова и Прямой эфир выступят на Театральной площади города на уличном концерте.

ТЕКСТ ГИМНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ КРАСНОДАРА

1. Шаламова и «Прямой эфир» 00:00 00:00

Ранний час, город спит,

Но первый трамвай уже звенит.

Дети, взрослые, пенсионеры,

Студенты, спешащие в универы,

Едут утром, днём и вечером

На работу или на встречу.

И, если в кармане твоём проездной,

Весь город, как на ладони, он твой!

Припев (2 раза):

И не важно, кто ты по паспорту,

Пой Гимн общественному транспорту.

И не важно, куда тебя занесёт,

Общественный транспорт – это наше всё!

Краснодарский общественный транспорт

Развивается в ногу со временем,

Он себя окружил доверием,

Он надёжен уже много лет.

Краснодарский общественный транспорт

Части города соединяет.

Это то, что нас объединяет,

Даже лучше, чем интернет.

Припер (4 раза):

И не важно, кто ты по паспорту,

Пой Гимн общественному транспорту.

И не важно, куда тебя занесёт,

Общественный транспорт – это наше всё!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Читатели сайта «КП»-Кубань» выбрали свою песню

Выбирал гимн общественному транспорту и народ. Больше недели на нашем сайте шло голосование за лучшую композицию. Все те 10 авторов, которые представили свои тексты в финале фестиваля, боролись и за звание лучшей композиции по версии посетителей сайта kp.ru

В итоге больше всех голосов набрала песня краснодарской группы BWP. Этот коллектив называет себя Бомонд Веселых Психов и выступает в стиле хип-хоп.

Гимн Транспорту

10. BWP 00:00 00:00

Припев:

Время пришло,

да-да

Жить хорошо,

надо

Нам повезло,

правда

Ездить легко,

стало.

Еду по проспекту, чувствую себя уютно

В городском потоке мне комфортно даже утром

Несмотря ни на что - ни на жару, на непогоду

Я с трамвая выхожу, успеваю на работу.

Припев:

Время пришло,

да-да

Жить хорошо,

надо

Нам повезло,

правда

Ездить легко,

стало.

Давным-давно революция в прогрессе, давайте время беречь будем вместе.

Эта волна захлеснет скоро весь мир, городской транспорт набирает в весе.

Не важно грустен или весел, общественная этика предлагает ехать вместе.

В новом веке течет энергия, автобус плюс провода - равно ток и доброта.

Этот бас раскачает города, наверняка, трамвай едет всегда, с ним пробки - не беда.

Как летят года, теплых мест внутри коробочка полна.

Ты спешишь, друг, а? Тебе сюда, ходит допоздна с самого утра, помощь городам - это помощь нам навсегда.

Помощь городам - это помощь нам навсегда.

Припев:

Время пришло,

да-да

Жить хорошо,

надо

Нам повезло,

правда

Ездить легко,

стало.

Для удобства людям и придумали маршрутки.

В выходные, будни транспорт ходит по маршрутам.

Время хватит на все - для прогулок и покупок.

Транспорт едет в дэпо, подвезет на переулок

Припев:

Время пришло,

да-да

Жить хорошо,

надо

Нам повезло,

правда

Ездить легко,

стало.