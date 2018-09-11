2018-09-11T15:02:21+03:00
Происшествия

В Анапе на берег вынесло тело 11-летнего мальчика

Ребенка обнаружили недалеко от места, где он зашел в воду
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мальчик не сумел справиться с волнами.Мальчик не сумел справиться с волнами.
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11-летнего мальчика, пропавшего в море в Витязево, нашли мертвым. Его тело спустя двое суток вынесло на берег недалеко от того места, где он забегал в воду. Что стало причиной смерти, предстоит выяснить экспертам. Не исключено, что мальчика накрыло волной, и он захлебнулся.

- Проверка по факту случившегося продолжается, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Напомним, в поселок Витязево, что в Анапе, подросток приехал вместе с родителями. Семья родом из Омска. Возможности приехать на Черноморское побережье летом у них не было, потому отдохнуть выбрались лишь в сентябре.

Последние деньки своего отпуска семья старалась проводить на пляже. В тот вечер, 9 сентября, мальчик вместе с родными пошел на море. Он залез в воду, однако из-за сильных волн на берег ребенок уже не вышел.

По словам отдыхающих, в тот день на море было ветрено.

- Мне волны были сильные. Как только я зашла в воду, поняла, что меня просто сбивает с ног. Дальше я решила даже не заходить, но видела, что других людей, это ничуть не смущало, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница Краснодара, приехавшая на отдых, Наталья Бутенко.

О том, что на пляжах действует запрет на купание, предупреждали власти курорта.

- В связи с сохранением сильного волнения моря и угрозой формирования смерчей над акваторией Черного моря купание на всех пляжах Анапы запрещено, - сообщали в администрации Анапы.

Во вторник, 11 сентября, спасатели вновь рекомендуют отдыхающих держаться подальше от воды. Синоптики прогнозируют шторм на море, возможно донное течение. Потому купание на всех пляжах курорта вновь запрещено. Родителей просят следить за детьми.

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