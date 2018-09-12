Новый «Локо»: Какой будет в новом сезоне главная баскетбольная команда Кубани

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-12T11:09:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Старт нового баскетбольного сезона не за горами. Этим летом главный клуб Юга России «Локомотив-Кубань» серьезно обновился во всех отношениях. Изменения коснулись даже логотипа. Команда уже практически в сборе и готовится к новому сезону. Каким будет новый «Локо»?

КТО УШЕЛ

Клуб после прошлого сезона, где команде удалось завоевать серебро Еврокубка и дойти до четвертьфинала Единой лиги покинули Джо Рэглэнд, Брайан Квале, Крис Бэбб, Фрэнк Элегар, Марди Коллинз, Райан Брокхофф, Денис Левшин, Иван Нелюбов, Павел Антипов, Евгений Бабурин и Йонас Мачюлис.

Перестановки произошли и в тренерском штабе. Клуб покинул помощник главного тренера Миленко Богичевич и тренер по физической подготовке Душко Маркович.

Теперь с командой работают Влада Йованович, Богдан Карайчич, Эдуард Рауд и Алехандро Гарсия.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

КТО ОСТАЛСЯ

Из прошлого сезона в «Локо» остались Тревор Лэйси, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин. Именно Кулагин стал капитаном обновленной команды.

КТО ПРИШЕЛ

Менеджменту краснодарского клуба пришлось основательно потрудиться, чтобы собрать команду. В ней теперь очень много очень интересных игроков.

Первый номер получил мощный форвард Джамел Маклин. Это многоопытный 30-летний игрок. С 2012 года он выступает в Европе. Из Бельгии он перебрался в Германию, где в 2014-м году встретился с тренером Сашей Обрадовичем, выступая за «Альбу». По итогам сезона игрок был признан MVP немецкого чемпионата. Следующие два сезона провел в составе «Милана», а в этом году он выступал за греческий «Олимпиакос».

Под номером три за «Локо» в этом сезоне будет играть легкий форвард Дорелл Райт. Это первый в истории клуба игрок, который имеет титул чемпиона НБА. Райт получил его в 2006 году в составе «Майами». За свою карьеру 32-летний легкий форвард играл за «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Портленд». В прошлом сезоне он помог немецкому «Бамбергу» выйти в полуфинал национального чемпионата, показав отличную форму.

Седьмой номер получил легенда российского баскетбола – Виталий Фридзон. 32-летний капитан сборной России не нуждается в особом представлении. После девяти сезонов в «Химках», с 2013-го он выступал за московский ЦСКА и собрал множество титулов. Виталий Фридзон - лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ и бронзовый призер лондонской Олимпиады.

ПБК "Локомотив-Кубань" в сезоне 2018/19

Под 15-м номером за «Локо» будет играть Айзея Уайтхед. Ему всего 23 года и у него уже есть опыт выступления в НБА. В первом же сезоне за «Бруклин» он провел 73 игры и набирал по 7,4 очка. В прошлом сезоне защитник выступал за «Нетс». В клубе говорят, что у этого парня потрясающие данные, чтобы стать одним из важнейших игроков «Локомотива».

Номер 20 получил 24-летний польский баскетболист Матеуш Понитка. Польский форвард за свою карьеру трижды становился чемпионом Польши, выступая за «Зелену Гуру» и «Гдыню», чемпионом Бельгии за «Остенде», а также обладателем Интернационального кубка в составе «Тенерифе». В 2016 году удостоился звания восходящей звезды Еврокубка.

25-й номер «Локо» Джауан Джонсон. 29-летний тяжелый форвард не так давно выходил на паркет «Баскет-Холла». Прошлый сезон американец провел в «Дарушшафаке», с которой выиграл у «Локо» Еврокубок и вошел во вторую символическую пятерку турнира.

И 93-й номер получил Мустафа Фалль. 26-летний центровой сборной Франции будет крушить соперников под щитом. Прошлый сезон этот здоровяк провел в «Сакарье», где выходил на площадку в стартовом составе в каждом матче и набирал в среднем 9,1 очка и 6,1 подбора в 29 играх чемпионата Турции. Кстати за свой номер ему пришлось повоевать с маскотом «Локо» Зубастиком. Но ночной обитатель «Баскет-Холла» уступил в шуточной дуэли со счетом 9:3.

У руля команды остался Саша Обрадович Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

КАК УСПЕХИ

Сейчас «Локомотив-Кубань» готовится к новому сезону, но пока не в полном составе. Шесть игроков - Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев, Матеуш Понитка и Мустафа Фалль отправились в национальные команды.

Их заменили игроки молодежки «Локо», парни получили отличный шанс показать себя главному тренеру. В первом предсезонном турнире в Германии краснодарцы обыграли «Баварию» (84:74) и уступили «Бамбергу» (64:87).

Теперь команда отправилась в Стамбул, где примет участие в двух товарищеских встречах 13 и 15 сентября. Заключительным этапом подготовки станет турнир Gloria Cup в Анталье с 17 по 23 сентября.

НЕ ПРОПУСТИ

Сезон «Локомотива-Кубани» начнется в октябре. Краснодарцы будут участвовать в розыгрыше Единой лиги ВТБ и Еврокубке. Нет сомнений, цели у клуба остались прежними – победа в Еврокубке и возвращение в Евролигу.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Соперниками на «Локо» по группе B стали вместе с клубами «Цедевита» (Хорватия), «Лимож» (Франция), «Альба» (Германия), «Тофаш» (Турция), «Гдыня» (Польша).

2 октября «Локо» сыграет на выезде против «Гдыни», а 5 октября обновленный состав выйдет на паркет «Баскет-Холла» в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита».