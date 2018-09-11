Мама-детектив: На Кубани женщина сама нашла ограбивших ее сына и сдала в полицию

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-11T17:20:20+03:00

На это у нее ушло два дня и полторы тысячи рублей

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- Вам бы, мамаша, в полиции служить, цены бы вам не было, - заявили Анне Марушко в суде, когда начало слушаться дело о нападении на ее сына-подростка. Расследование этого банального грабежа на себя полностью взяла мать пострадавшего.

Гоп-стоп в центре города

26 мая около 9 часов вечера 16-летний Денис возвращался домой. Он заканчивал 9-й класс, впереди экзамены и поступление в колледж. Улица Красная, самый центр Усть-Лабинска. До дома идти оставалось минут 10, но тут к парню привязались двое: дай закурить, да дай закурить.

- Сын не курит. Но те не отставали. Стали докапываться, мол, почему он как девчонка ходит в светлых джинсах. Дениска не стал реагировать, просто пошел дальше. Так эти двое отморозков его догнали, начали избивать, - рассказывает «Комсомольской правде - Кубань» мама Дениса Анна Марушко. – Потом повалили на асфальт, вытащили из кармана телефон Samsung Galaxy A5. И пока отвлеклись на добычу, сын смог убежать. Вернулся домой расстроенный, немного испуганный, лицо избито.

В общем-то, самый заурядный грабеж. Само собой, родные рванули в полицию, а затем на экспертизу (ее Анна сделала за свой счет). Осмотр показал сотрясение мозга, гематомы на голове, ссадины. В ОВД выписку подкололи к заявлению. Подкололи, в папочку положили и убрали в дальний ящик.

- Нет, ну что вы, заявление у нас приняли – не имели права не принять. Но открытым текстом сказали: работать некому, да и вообще, велика потеря – сотрясение да телефон пропал. Новый купите, - с возмущением вспоминает женщина.

Уголовное дело возбудили в тот же вечер

Следствие ведет мать

Тогда мама поняла, что от полиции толку ноль, потому придется все делать самой. На улице Красной, где произошло нападение, камер нет, хоть это и центр. Да и людей в тот вечер особо не было, так что на свидетелей рассчитывать не приходится. Но Анна не опустила руки. Утром после нападения пошла в магазин по-соседству. И продавец вспомнила, что видела парней, подходящих по приметам – один помладше, другой постарше и с бегающими глазами. Правда, захаживают они нечасто, раз-два в месяц, накупят полные рюкзаки самого дешевого пойла и уезжают. И каждый раз - на черном скутере.

Согласитесь, если для хрупкой 39-летней женщины, преподавателя психологии по образованию, этот неформальный опрос не вызвал никаких затруднений, то уж для участкового или, например, опера тем более. Но, как намекнули семье пострадавшего школьника в полиции, нету тела – нету дела.

И Анна Марушко продолжила свое расследование. Приметила на лавочке у сквера компанию старшеклассников - сидят, семечки щелкают, по сторонам глазеют. Подошла.

- Не поверите, слушали меня, открыв рты. Я им денег на пиццу пообещала за помощь в поисках черного скутера. Уговаривать не пришлось, глаза загорелись, за телефон схватились… Помните, в фильме про Шерлока Холмса у него были шустрые помощники уличные мальчишки? Вот мои такие же, только постарше, - уже с улыбкой вспоминает мама-детектив.

За полторы тысячи рублей пацаны кинулись звонить друзьям-товарищам, которые могли бы знать хозяина мопеда. Анна тем временем ждала тут же на лавочке. И через полчаса у женщины уже был первый свидетель!

Мальчиши-Кибальчиши и полицейские-Плохиши

- Один из моих помощников нашел хозяина мопеда, - рассказывает Анна. – И более того – он забил ему «стрелку». Придумал повод, типа кто-то хочет купить у него мопед, но надо сначала посмотреть. Вот тот и приехал, прям мне в руки.

Правда, хозяин скутера сам Дениса не бил и не грабил, просто в стороне стоял. Но одного из нападавших сдал. Им оказался Павел, студент – на минуточку! - педагогического колледжа.

К слову сказать, педагогический колледж небольшого города уже не один раз прославился на всю Россию. Так, в ноябре 2017 года несколько девушек-студенток учинили жестокую расправу над своей однокурсницей. Девушку избили, заставили раздеться и обнаженной искупаться в холодном озере, а затем опорожнились на ее одежду. Самосуд над 16-летней учащейся, оказалось, барышни совершили за то, что она якобы слишком близко общалась с парнем зачинщицы разборок.

Не успели работники колледжа оправиться от скандала, как 14 декабря, в Сети появился кусочек откровенного видео, которое молодые люди сняли на главной площади Усть-Лабинска. В этот раз они занялись сексом в общественном месте. На ролике видно, как парочка придается утехам, а рядом стоит их товарищ и смнимает это все крупным планом. Кстати, и оператор, и сами «актеры» по ходу действия комментируют съемки и даже позируют для более выгодного кадра. Любовники, если их можно так назвать, оказались студентами того самого колледжа.

Анна тут же позвонила в полицию. И на этот раз ее не «бортанули», согласились-таки вызвать подозреваемого на опрос.

На следующий день в полицию 17-летний студент пришел с папой, там во всем признался. Но своего подельника сдавать не хотел, говорил, что с этим Алексеем познакомился за пару минут до нападения. Тогда Анна, видя, что энтузиазма у инспектора по делам несовершеннолетних немного и подозреваемый вот-вот «соскочит», прижала Павла в коридоре.

- Я ему рассказала, что за свои поступки надо отвечать. Что настоящие мужики не грабят более слабых. Поговорили про уголовное наказание. Сказала честно, что я от него не отстану. В общем, выдал он товарища. Хотя какой он товарищ? 24 года, бездельник, да еще и «торчок», стоящий на учете у нарколога. Отец Павла как услышал, что сын с наркоманом связался, так быстро на мою сторону стал, - рассказывает Анна Марушко.

А вот теперь было самое время «прижимать» оперов. Анна выложила им на блюдечке все явки-пароли (в смысле, фамилию, имя, адрес этого Алексея), те в тот же день поехали на задержание.

Сопротивление грабитель оказать не успел. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – 161 ч.1 «Грабеж» и 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На первом судебном заседании выяснилось, что телефон Samsung Galaxy A5 стоимостью в 27 000 рублей парни продали за тысячу, а деньги потратили на «траву».

Сейчас в Усть-Лабинске идет суд над Павлом и Алексеем. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. Они упрекают сторону потерпевших в том, что семья Марушко «от них только денег и хотят». Анна не отрицает, но уточняет – только 58 тысяч за телефон и лечение и 150 тысяч морального ущерба.

- Мне потом в полиции честно признались, что если бы я их не нашла, то они бы и искать не стали, попросту закрыв дело… - недоумевает женщина. – Хотя если мне понадобилось два дня, то опытные сыщики и за пару часов бы управились.

После этого случая Денис попросил купить ему газовый баллончик, успешно сдал ЕГЭ и поступил в один из краснодарских колледжей. Обиды ни на кого не держит. И очень гордится своей мамой.