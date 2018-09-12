2018-09-12T11:09:57+03:00
Происшествия

СК: В Туапсинском районе из реки достали мужчину

Слухи о том, что тело было без ног, не оправдались
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Тело из воды доставали спасатели.Тело из воды доставали спасатели.
Изменить размер текста:

Страшную находку обнаружили местные жители в реке Нечепсухо в поселке Новомихайловском. Тело мужчины нашли неподалеку от баз отдыха «Нева» и «Торнадо».

Несколько десятков зевак собралось у водоема, когда на место по просьбе полиции приехали спасатели «КубаньСпас», чтобы достать погибшего из реки.

По словам очевидцев, у найденного мужчины якобы отсутствовали ноги. Тут же местные жители начали строить версии.

- А может, его расчленили и сбросили? – говорила одна из женщин.

- По-моему, просто тело рыбы съели, - предполагала другая.

Однако слухи не подтвердились.

- Информация о том, что у погибшего не было ног, не подтверждается, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян. - На теле не обнаружено видимых телесных повреждений криминального характера. На данный момент проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Личность погибшего пока не установлена. Предварительно, это взрослый мужчина, не подросток.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами
Дарья Козловская вместе с сообщницей провернула как минимум три аферы, прежде чем попалась полиции. «КП»-Самара» стали известны подробности похождений «бабушки с яйцом» [Видео]
Новости 24
В Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся семье из Латвии
В Краснодаре произошла массовая авария с семью машинами
В Черном море до конца года запрещен вылов камбалы-калкан
Краснодарский авторынок перенесут на Заводскую до конца сентября
В Славянске-на-Кубани пьяный мужчина с обрезом наехал на клумбу
СК: В Туапсинском районе из реки достали мужчину
«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года
Россельхознадзор по Краснодарскому краю возглавил адыгейский министр
В Сочи сгорел рейсовый автобус Адлер - Ставрополь
Широкую балку под Новороссийском расчистили после шторма
Многодетную семью погорельцев из Сочи разместили в санатории
На въезде в Анапу поставили бронетранспортер
В Сочи медики спасли от слепоты двойняшек, родившихся на 28 неделе
На Кубани железнодорожник попался на взятке
«АиФ-Юг» приглашает краснодарцев на молодежный историко-культурный фестиваль «Истории достоинства»
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
В Сочи предпринимателю запретили устраивать сплавы по реке Мзымта
На Кубани к отопительному сезону готовы 92% объектов
В Краснодаре под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка
ВТБ в Краснодарском крае на треть нарастил объем кредитования бизнеса
В Юбилейный микрорайон пустят больше трамваев на время ремонта перекрестка Тургенева и Калинина
В районной больнице Ейска работал врач без медицинского образования
Сохранением и развитием парка «Солнечный остров» в Краснодаре занялся краевой штаб
В Краснодаре пройдут две экологические акции
В OZ МОЛЛ разыгран первый автомобиль VOLVO
В Сочи во время пьянки женщина убила сожителя кухонным ножом