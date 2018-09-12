СК: В Туапсинском районе из реки достали мужчину

СЕГОДНЯ 10:01 2018-09-12T11:09:57+03:00

Слухи о том, что тело было без ног, не оправдались

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Страшную находку обнаружили местные жители в реке Нечепсухо в поселке Новомихайловском. Тело мужчины нашли неподалеку от баз отдыха «Нева» и «Торнадо».

Несколько десятков зевак собралось у водоема, когда на место по просьбе полиции приехали спасатели «КубаньСпас», чтобы достать погибшего из реки.

По словам очевидцев, у найденного мужчины якобы отсутствовали ноги. Тут же местные жители начали строить версии.

- А может, его расчленили и сбросили? – говорила одна из женщин.

- По-моему, просто тело рыбы съели, - предполагала другая.

Однако слухи не подтвердились.

- Информация о том, что у погибшего не было ног, не подтверждается, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян. - На теле не обнаружено видимых телесных повреждений криминального характера. На данный момент проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Личность погибшего пока не установлена. Предварительно, это взрослый мужчина, не подросток.