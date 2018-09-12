«Ростелеком» организовал Wi-Fi доступ в ТРЦ «МореМолл» в Сочи

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-12T13:21:46+03:00

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«Ростелеком» обеспечил бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi в крупнейшем на черноморском побережье торгово-развлекательном комплексе «МореМолл», расположенном в Сочи.

Для организации единой зоны покрытия на всей территории ТРЦ, включая торговые галереи, зоны отдыха и фудкорта, телеком-оператор установил 35 точек беспроводного доступа в интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Одна точка доступа обеспечивает одновременное подключение до 50 мобильных устройств. Благодаря технологии бесшовного перехода владельцы гаджетов могут свободно перемещаться по всему комплексу без потери интернет-соединения.

- Беспроводной доступ в интернет в крупных торгово-развлекательных центрах воспринимается сегодня как само собой разумеющееся. Клиенты проводят больше времени там, где есть бесплатный Wi-Fi. Думаю, что с наступлением бархатного сезона в Сочи число посетителей «МореМолла» только возрастет, и все они смогут выходить в интернет, совмещая покупки, отдых и общение в социальных сетях, получат возможность быть в курсе последних новостей и пользоваться различными приложениями, - рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Всего Wi-Fi от «Ростелекома» в Краснодарском крае и республике Адыгея обеспечены более 500 отелей, кафе, ресторанов, кинотеатров, медицинских, образовательных и фитнес-центров

- В современном мире очень важно постоянно оставаться на связи и иметь доступ к скоростному интернету, вне зависимости от того, где находишься. Важно это и для гостей любого качественного торгового центра, к числу которых, конечно же, относится и «МореМолл». Мы очень рады сотрудничеству с «Ростелекомом» и уверены, что наши многочисленные посетители оценят это приятное новшество, ведь именно предоставление лучшего сервиса является для нас самым главным приоритетом, - отметила директор ТРЦ «МореМолл» Ольга Федина.

Интерес к услуге «Управляемый Wi-Fi» растет не только у владельцев крупных компаний с разветвленной региональной сетью, но и у представителей малого и среднего бизнеса, а также у госучреждений, обслуживающих население. Всего Wi-Fi от «Ростелекома» в Краснодарском крае и республике Адыгея обеспечены более 500 отелей, кафе, ресторанов, кинотеатров, медицинских, образовательных и фитнес-центров.

«МореМолл» – международный торгово-развлекательный центр общей площадью 169 000 кв. м, расположенный в центральном районе Сочи. Ежедневно его посещают свыше 30 000 гостей и жителей курорта. На территории «МореМолла» работает более 350 магазинов, около 40 кафе и ресторанов, детский развлекательный центр, кинотеатр на восемь залов, контактный зоопарк, двухуровневая парковка и многое другое.