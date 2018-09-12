Глава Адыгеи ознакомился с ходом уборки урожая яблок в садах интенсивного типа

СЕГОДНЯ 13:34 2018-09-12T13:41:46+03:00

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В рамках рабочей поездки в станицу Абадзехскую Майкопского района глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил сады ООО КХ «Мускат» и ООО «ЮМИКС», которые с 2002 года занимаются выращиванием многолетних насаждений.

В поездке главу Адыгеи сопровождали первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Адыгея Аслан Хапачев, руководитель Майкопского района Алексей Петрусенко.

Мурат Кумпилов осмотрел сады, поинтересовался урожаем яблок, сбор которых в самом разгаре, а также всеми этапами производства: от закладки садов до хранения и сортировки готовой продукции.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Сегодня яблоневые сады хозяйства занимают площадь более 326 га, из которых более 188 га – интенсивного типа. Большинство садов (на 257,78 га) уже вступили в стадию плодоношения. До конца 2018 года ООО «Мускат» планирует заложить сад еще на 15 га.

Здесь выращивается большое число сортов, предпочтение отдается зимним. Благодаря горному воздуху и хорошей экологии, они имеют отличные вкусовые качества, полностью отсутствуют нитраты. При этом новые технологии позволяют увеличивать урожай. Валовой сбор яблок за 2017 год составил 6,143 тыс. тонн при средней урожайности 313,2 ц/га.

Владелец ООО КХ «Мускат» и ООО «ЮМИКС» Юрий Тюльпаров рассказал, что товарные высококачественные плоды реализуются не только в республике. Яблоки из Адыгеи под маркой «Долина яблонь» закупают для других регионов: география поставок продукции предприятия расширилась от Москвы до Сахалина. Также ведутся переговоры с зарубежными покупателями.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Большим спросом пользуются как свежие яблоки, так и продукты переработки. В частности, ООО «ЮМИКС» - единственное в регионе предприятие, которое много лет выпускает начинки-конфитюры, повидло, а также пюре для производителей желейных и пастильных кондитерских изделий.

- Адыгея всегда славилась своими яблоневыми садами. Данное хозяйство – один из примеров возрождения садоводства с применением новых технологий, которым в регионе начали заниматься около 10 лет назад. Сегодня эта работа приносит свои плоды в прямом смысле слова. Предлагаемая из Адыгеи продукция конкурентоспособна. А успехи подобных садоводческих предприятий свидетельствуют о правильности нашей стратегии перепрофилирования сельского хозяйства региона с зернового производства на более прогрессивное - плодово-ягодное, - считает глава РА Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В течение нескольких лет в республике большое внимание уделяется закладке многолетних насаждений, особенно садов интенсивного типа. Сегодня площадь таких садов составляет 1857 га, из них в период плодоношения вступили 736,1 га. В 2017 году валовой сбор яблок составил 17,2 тыс. тонн, в текущем году ожидается урожай яблок не менее 20 тыс. тонн.