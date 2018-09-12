Кубанские школьники проедут “Дорогами Победы”

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-12T14:20:23+03:00

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В этом году на Кубани продолжает свою работу программа “Дороги Победы”. Благодаря ей учащиеся могут бесплатно побывать на больших автобусных экскурсиях по военно-историческим объектам городов-героев, городов воинской славы, местам, отмеченных войной.

Для ребят в возрасте от 9 до 21 год поездки абсолютно бесплатны. В первую очередь экскурсии организованы для средних и старших классов школ, кадетских корпусов, воспитанников специальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, курсантов военных училищ, членов военно-патриотических клубов.

"Дороги Победы" проходят по памятным местам края

- Воспитание патриотических чувств у современных школьников, пробуждение у них интереса к изучению культурно-исторического наследия нашей страны, формирование гражданской сознательности – основная цель организаторов Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», - говорят организаторы.

Акцию проводит Агентство развития внутреннего туризма под патронажем Министерства культуры, Ростуризма и Российского Военно-исторического общества.

Всего в программе участвует более тысячи учебных заведений, экскурсии в регион уже посетили более 10 тысяч ребят, а в целом по стране более полумиллиона человек.

На Кубани познавательные туры проходят по Новороссийску, Анапе, Крымску, Тимашевску, Краснодару и Темрюку.

Участие в программе бесплатно для учащихся

Посетили и познакомились крейсером-музеем «Михаил Кутузов», музеем-мемориалом «Малая Земля», Тимашевским музеем семьи Степановых, музеем «Прорыв «Голубой линии», музеем военной техники «Военная горка» и, конечно, Краснодарским музеем имени Е. Д. Фелицына.

- Для участия в экскурсиях руководителям или сотрудникам образовательной организации или любого другого юридического лица необходимо подать заявку на официальном сайте программы и собрать минимальный пакет документов. Все расходы на реализацию программ берут на себя создатели и организаторы программы, - сообщают организаторы.

Все подробности на сайте проекта дорогипобеды.рф