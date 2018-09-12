В Краснодаре могилу двоих погибших во время войны детей могут закатать в асфальт

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-12T15:04:43+03:00

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Перекресток улиц Домбайской и 1 Мая в Краснодаре особо ничем не отличается от сотен других. Только небольшой холмик в паре метров от дороги подсказывает, что там кто-то захоронен. Кстати еще с месяц назад на этом месте стоял небольшой металлический крест с табличкой. Местные жители вспоминают и фамилии упомянутых там людей.

- Я жила недалеко, часто мимо этого места ходила. Говорят, что дам дети захоронены, которые во время войны погибли, им вроде как по 7 лет было, фамилии вот помню - Курбик и Артюшкова. На это место часто цветы приносили, на День Победы, Пасху. За могилкой кто-то ухаживал, - рассказала «Комсомольской правде – Кубань» Наталья Шалдашвили.

Так выглядела могила еще месяц назад. Фото: google карты

Сейчас холмик пустует - ни цветов, ни креста. Лишь следы от автомобильных шин. Водители приспособили парковать тут свои машины.

- Крест, наверное, дальнобойщики снесли. Они там стали фуры ставить. А вообще, историю слышал, что на этом месте в годы войны тут хатка стояла. В ней бабушка жила с двумя детками. В одну ночь немцы растяжку вроде как на забор прикрепили, а дети когда с утра открывали ворота, все и подорвались, - рассказал владелец ближайшего дома Олег Еремин.

Улицу Домбайскую за все эти годы не раз перерывали, прокладывали различные коммуникации. Но могилу никогда не трогали. В администрации Калининского сельского округа (эта территория относится к нему) о могиле знают немного. Но все же готовы помочь с перезахоронением. И даже уже пытались это сделать.

- Мы обращались в различные поисковые организации, звонили и писали тем, кто занимает перезахоронением погибших солдат. Но у них один ответ, они же не военные, поэтому мы делать ничего не будем, - рассказала «Комсомольской правды - Кубань» заместитель главы администрации калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар Ирина Шевченко.

К сожалению, официальной информации, от том, что именно произошло на перекресте Домбайской и 1 Мая в 1942 году нет. Неизвестно даже, сколько точно было лет детям. Кто-то говорит, что по восемь, кто-то вспоминает, что и того меньше. Припоминают, на табличке были указаны годы жизни – 1938-1942. Как бы там ни было, на этом перекрестке о трагедии напоминает лишь заросший травой могильный холмик.

Сейчас микрорайон застраивают новыми домами, а тут планирует сделать новую двухполосную дорогу. Сколько еще захоронено людей на этой улице, точно не известно, но старожилы поговаривают: там, где сейчас новостройки, немцы казни устраивали, расстреливая пленных.

На месте новостроек раньше расстреливали солдатФото: Юлия ДУБИНА

- Мы готовы написать письмо в мэрию. Пусть выделят участок на муниципальном кладбище для перезахоронения, - отмечает Ирина Шевченко.

Сколько времени уйдет на бюрократические проволочки, пока неизвестно. А пока буквально на костях продолжат парковаться машины.

«Комсомольская правда» - Кубань» обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о погибших детях. Возможно, вы слышали историю от своих бабушек и дедушек или готовы помочь в перезахоронении. Звоните по телефонам 89086898008. (WhatsApp, Viber, Telegram) или 8(861) 992-7992.