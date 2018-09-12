Пассажир «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи: Авиакомпания мне предложила всего 123 тысячи рублей компенсации

СЕГОДНЯ 18:18 2018-09-12T18:42:21+03:00

По его словам, это не окупит даже испорченную в ЧП одежду [видео]

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Организация по защите прав авиапассажиров разыскивает людей, кто летел на том самом Boeing-737, совершившем 1 сентября жесткую посадку в Сочи. Но пока компенсацию от авиакомпании требует только один пассажир Алексей Кравцов. Он первым рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта. По его словам, людям не выдавали багаж, у врачей не хватало медикаментов, а именно не нашлось пластыря, чтобы заклеить ему пораненный палец.

Стоит сказать, представители перевозчика звонили ему лишь раз - интересовались самочувствием. И это возмутило Алексея.

- Авиакомпания принесла свои извинения, но никаких конструктивных предложений от них не поступило. Однако позже, когда я зашел в свою почту на компьютере, увидел письмо, в котором мне предлагали 123 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба. Но эта сумма, конечно, маленькая, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей. - Чего говорить, стоимость вещей, которые на мне были надеты, превышает эти цифры. Я все-таки не такой богатый человек, чтобы позволять себе носить дешевые вещи, рисковать своим здоровьем. После ЧП одежда была испорчена. К тому же сейчас у меня много денег уходит на лекарства и на услуги психолога. Потому сейчас готовим иск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666813" frameborder="0"></iframe> Пассажир выкатившегося в реку Boeing рассказывает о ЧП.

Алексей вместе со своим адвокатом собирает документы. Сейчас они высчитывают, сколько понадобится денег на лечение, как физическое, так и душевное. Предварительно, общая сумма ущерба составит несколько миллионов рублей.

Напомним, 1 сентября в 02:50 в аэропорту Сочи при посадке Boeing-737, выполнявший рейс Москва (Внуково) - Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, произошло возгорание левого и правого крыла самолета. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Расследованием инцидента занимаются не только следователи, но и в МАК. Ранее источники «КП» подтвердили информацию о том, что причиной происшествия мог стать резкий порыв ветра, который придал ускорение самолету при посадке.

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