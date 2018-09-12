2018-09-12T16:32:04+03:00
Общество

В Краснодаре спрос на репетиторов вырос на треть

Родители хотят, чтобы их дети заранее подтянули профильные предметы
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Разумеется, московские и питерские цены разительно выше, чем в остальной РоссииРазумеется, московские и питерские цены разительно выше, чем в остальной РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Учебный год только начался, дневники едва заполнены, в тетрадях исписаны буквально несколько страниц. Школьники только-только начинают изучать новые темы, повторять пройденное в том году. Однако родители, обеспокоенные грядущими ГИА и ЕГЭ, уже записали их на дополнительные занятия. Это заметно по тому, что уже сейчас спрос на репетиторов в Краснодаре вырос на 36%.

- В принципе, такой пик спроса в сентябре был и в 2017 году. Однако дополнительные уроки по иностранным языкам в Краснодаре стали на 30% популярнее, чем годом ранее. Занятия по другим предметам из образовательных программ школ и вузов пользуются спросом на 37% чаще, услуги педагогов по детскому развитию – в полтора раза. В целом по России спрос на данные виды занятий вырос, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала Avito.

ОБРАЗОВАНИЕ С ПЕРВЫХ ЛЕТ

По сравнению с прошлым годом репетиторов в Краснодаре стало больше на треть. В первую очередь растет число объявлений об услугах педагогов по детскому развитию – на 52%.

- Предложение репетиторов по школьным и вузовским предметам выросло на 36%, преподавателей иностранных языков – на 24%, - подчеркивают эксперты.

ЦЕНЫ ВНИЗ

Приятной новостью для родителей станет и то, что в этом году услуги педагогов подешевели с 434 рублей до 428 рублей в час в среднем по городу.

- В Краснодаре занятия по иностранным языкам стоят примерно 444 рубля в час, по другим школьным и вузовским предметам – 435 рублей в час, детскому развитию – 405 рублей в час. Эти показатели от среднероссийских отличаются буквально на пару процентов, - отмечают исследователи. – Разумеется, московские и питерские цены разительно выше, чем в остальной России. В Белокаменной час дополнительных занятий стоит в среднем 848 рублей, в Северной столице – 688.

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