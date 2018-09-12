«ПроДокторов» собрал более миллиона отзывов о врачах и клиниках

СЕГОДНЯ 17:22 2018-09-12T17:45:50+03:00

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Вопрос выбора лечащего врача - больная тема для каждого жителя Краснодарского края. Некоторых выручают близкие и друзья, которые водят знакомства с хорошими специалистами и могут привести человека на прием как протеже. А вот если у тебя таких товарищей нет, то попасть к хорошему доктору - настоящая проблема. К счастью, решаемая. И довольно легко.

С тех пор, как заработал социальный ресурс «ПроДокторов», выбрать врача или больницу стало проще и удобнее. Ведь это самый крупный в России федеральный сайт отзывов о специалистах и клиниках. Недавно он собрал рекордное количество откликов пациентов на своем ресурсе – миллион. Что важно - все заметки людей проверяют на подлинность.

За каждым откликом следят администраторы. Нет, это не значит, что здесь переписывают комментарии в правильном ключе. Создатели ресурса приглядывают за тем, чтобы критика была конструктивной. Приобретя столь широкую популярность, сайт привлекает внимание не только пациентов, но и самих специалистов, которые знают – на портале публикуется только достоверная информация от реальных людей.

- Я хочу сказать спасибо сайту «ПроДокторов», потому что благодаря ему я смог определиться с выбором врача, - пишет посетитель сайта. - Я сам из Твери, приехал специально в Ярославль для того, чтобы восстановить крестообразную связку. У нас такие операции не делают. Отличный персонал, хорошая атмосфера, палаты просторные, врач постоянно участвует в процессе.

Стоит сказать, положительных отзывов все-таки больше - почти 82%.

Но и жалоб достаточно.

- Побывала на приеме у Елены Ивановны впервые, до этого долго искала квалифицированного гинеколога, и вот, благодаря отзывам и сайту «ПроДокторов», нашла! Приехала я из Новой Усмани и ни на секунду не пожалела, до этого обращалась в другие клиники Воронежа, и нигде меня так внимательно не слушали… - написала женщина на портале.

Сергей Федосов

Чаще всего люди жалуются на плохие условия в больницах, огромные очереди в поликлиниках и безразличие врачей, к которым люди приходят на прием. Порой, кстати, за деньги. Нередко отзывы становятся поводом для внутренней проверки в той или иной клинике, после которой сами начальники отвечают недовольным пациентам. Иногда через пару дней после отзыва в медучреждении уже наведен порядок.

На сайте «ПроДокторов» сегодня можно найти практически любого доктора - в базе представлены более 37 000 клиник и более полумиллиона врачей со всей России. Это - на минутку! - 75% всего врачебного состава страны.

Докторов предлагают оценивать по нескольким критериям: эффективности лечения, качеству обследования, информированию и отношению к пациентам. Подключиться к переписке предлагают и самим врачам. Более того, они бесплатно могут создать здесь свою страничку, оставить контакты, рассказать о клиническом опыте и методах лечения, похвастаться наградами. Ну а самое главное - пообщаться с пациентами, прислушаться к критике и прочитать о себе похвалу.

Кстати, самыми популярными медицинскими направлениями на сайте «ПроДокторов» являются: гинекология – 20% отзывов, стоматология – 7%, и педиатрия – более 5,5%. Врач-рекордсмен, получивший самое большое количество откликов на сайте, акушер-гинеколог из Ростова-на-Дону. О нем можно прочитать 269 рекомендаций.

- Мы гордимся доверием, которое оказывают нам пациенты, врачи и медицинские учреждения. На сегодняшний день нам удалось собрать большую часть информации о врачах и клиниках со всей страны на одном ресурсе, сделав его максимально полезным и удобным, прежде всего для людей, ищущих медицинскую помощь, - рассказал «Комсомольской правде» - сооснователь портала «ПроДокторов», директор ООО «МедРейтинг» Сергей Федосов. - Вот уже восьмой год мы следуем своему главному принципу – «бережное отношение к отзывам пациентов». Доказательством успешности выбранного пути для нас служат высокие темпы роста аудитории, за год мы проверили и опубликовали более 400 000 откликов.