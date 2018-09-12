2018-09-12T18:42:21+03:00
Общество

В Краснодаре на месте бывшего авторынка могут разбить парк или построить парковку

По словам властей города, жилые многоэтажки возводить здесь не планируют
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Автомобильный рынок в Краснодаре переместят с улицы Обрывной, 137 (район бывшего мясокомбината) на улицу Заводскую, 9 (район Oz-молла). Площадку нашли на территории прекратившего работу кирпичного завода аккурат на выезде из города.

Участок этот расположен неподалеку от трассы М4 «Дон» и Восточного обхода Краснодара. И так совпало - в этом районе множество автосалонов.

Ежедневно на авторынок приезжали более тысячи человек. В выходные желающих купить «железного коня» с рук было еще больше. А это создавало определенные проблемы жителям района, которые вставали в многокилометровые пробки. Потому автобарахолку и решили перенести из центральной части.

Инфографика: Кирилл БИРЮКОВ

Инфографика: Кирилл БИРЮКОВ

- На новой территории рынок сможет объединить как непосредственно продажу автомобилей, так и мастерские, автомагазины сопутствующих товаров и запчастей, - уверен мэр Краснодара Евгений Первышов. - Территория достаточно большая по площади, с удобной логистикой.

Для размещения машин на продажу уже подготовили 1 500 квадратных метров - это около 350 мест, есть возможности для расширения. В ближайшее время станет известен тариф за пользование машиноместом в течение дня. Стоимость будет контролировать муниципальный тариф, а не дядя на шлагбауме. И он точно будет ниже существующего. Напомним, ранее на рынке автолюбители платили 300 рублей за день.

Открыть авторынок по новому адресу планируют 18 сентября.

Напомним, на прежнем месте главная автобарахолка города действовала более 20 лет.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

КСТАТИ

На освободившейся территории могут разбить парк

Бывшую площадку авторынка администрация хочет использовать «для нужд города». Многие краснодарцы решили, что земли освободили для застройки многоэтажек. Однако в администрации заверили - дома здесь строить точно не будут.

- Сейчас территория площадью 200 гектаров возвращается к городу. Конкретных планов или проектов на данном участке пока нет. Но жилищная застройка точно не планируется, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - В ближайшее время будет рассматриваться вопрос, что каким образом можно использовать данный земельный участок.

Не исключено, что здесь разобьют парк для прогулок или муниципальная парковка. Кроме того, ранее авторынок находился в границе Южного обхода, а также занимал коридор на предполагаемый мостовой переход через реку Кубань. Потому на месте освободившейся территории может появиться Южный скоростной обход, который может соединить в черте города федеральные трассы М-4 «Дон» и «Краснодар – Новороссийск», а также помочь разгрузить от транспорта старый центр.

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