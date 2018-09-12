В Новороссийске на дно Цемесской бухты опустили капсулу с посланием потомкам

12 Сент. 23:43 2018-09-13T00:01:38+03:00

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12 сентября 2018 года. Этот день мы запомним надолго. Ровно в 11:00 от причала на набережной Новороссийска отошел теплоход «Владимир Шапурко». На его борту юные мальчишки и девчонки, написавшие письма в далекий 2067 год, и те, кто в далеком 1968-м закладывал первую «капсулу времени».

Ровно полвека назад Советский Союз отмечал важную дату - 50 лет со дня Великой Октябрьской революции. Идея написать потомкам появилась внезапно и многим казалась безумной. Что написать в 2017-й год и самое главное, как отправить письма, чтобы ровно через полвека они дошли до своих адресатов?

- Мы хотели передать потомкам ценности нашего времени, чтобы люди почувствовали дух эпохи, вскрыв капсулу времени. А это значит, что надо было рассказать, чем мы живем, что слушаем, чем интересуемся, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Елена Морозова.

И вот спустя 50 лет традиция продолжается. Собирать приветы начали осенью 2016 года со всех уголков России. За полтора года прислали более 10 тысяч посланий, в будущее отправили только 75. Отбирались самые искренние, самые теплые послания.

Часть посланий заламинировали, а часть положили в вакуумный конверт. Фото: администрации Новороссийска

Помимо приветов подготовили и исторические фильмы, видеообращения космонавтов и ветеранов войны, книги о Новороссийске. Всего – более 300 пунктов, среди которых значится и номер «Комсомольской правды» - Кубань». Наш корреспондент лично упаковал газету в специальный вакуумный конверт и отправил вглубь капсулы - до востребования.

На дно капсулы поместили марлевый мешок с влагопоглощающими кристаллами. Затем 15-тонный контейнер положили в ящик и залили бетоном. На нем вывели: «2017 - 2067. Вам, потомки!». В акватории Цемесской бухты у Суджукского маяка состоялась закладка на дно Черного моря капсулы.

Вскроют ценную бандероль аккурат через полвека в 2067 году.

Люди будущего найдут в капсуле номер "КП" из прошлогоФото: Евгения ХИЛЬКО

ВАЖНО!

Где будет храниться капсула

У подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту на 44° 39′ 8″ северной широты и 37° 49′ 5″ восточной долготы - таковы координаты места, где хранится капсула времени.

ПИСЬМО ОТ РЕДАКЦИИ «КОМСОМОЛКИ»

«Надеемся, вы все также любите родную Кубань»

Дорогие потомки, вам пишут журналисты «Комсомольской правды» - Кубань» из 2018 года!

Будущее, какое оно? Мы убеждены, что вы живете в потрясающее время. Вы передаете оплату за проезд роботу, потому что кондукторов больше нет, а водителей в автобусе заменил автопилот. Вы не стоите по утрам в пробках, потому что построены десятки дорожных развязок и мостов. Новые дублеры мостов - Тургеневского и Яблоновского, канатное метро и «наземка» в Краснодаре, надеемся, облегчили вам жизнь. А быть может, у вас уже транспорт летает и трассы в сторону Черного моря летом пустые?

И чтобы не случилось в будущем, как бы круто не изменилась ваша жизнь, мы надеемся, что вы все так же любите благодатную Кубань, чтите память предков и бережно храните историю родной земли.

Вы летаете на Марс как к себе домой, вы научились клонировать людей и восстанавливать тело человека даже из небольшого кусочка ткани.

Но мы уверены, что даже через 50 лет вы по-прежнему каждый год ждете отключения горячей воды на две недели.

Писать письмо, которое будет идти полвека, нелегкое дело. Надеемся, что послание дойдет до наших адресатов в целости и сохранности. Увидимся у Суджукского маяка в 2067 году!

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