В Краснодаре на Тургеневском мосту полицейские спасли мужчину от суицида

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-13T10:08:48+03:00

Правоохранители подъехали в тот самый момент, когда человек уже хотел спрыгнуть

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В народе гаишников редко хвалят, чаще ругают, замечая в их работе только плохое. Но на днях двое молодых лейтенантов дорожно-патрульной службы совершили поистине геройский поступок. Никита Евсеенко и его напарник Байзет Хуако спасли от самоубийства мужчину.

Все произошло поздно вечером на Тургеневском мосту. Люди как обычно возвращались домой, как вдруг водители заметили, что за ограждением стоит человек и хочет спрыгнуть. Удивительно, но большинство машин просто проезжали мимо, прохожие на другой стороне моста начали снимать видео. Но никто так и не подошел к мужчине, чтобы помочь.

На счастье мужчины приехали сотрудники полиции. Их по всей видимости вызвал один из очевидцев инцидента.

Мужчина не пострадал.

Остановившись, они выбежали из машины, перепрыгнули через высокий бордюр и схватили человека за руки. Переживая, что мужчина может в любой момент оступиться и полететь вниз, Никита Евсеенко и Байзет Хуако взяли парня под руки и перетащили его через ограждение, положив на землю.

- Для дальнейшего разбирательства 34-летнего краснодарца доставили на пост полиции, а после чего передали бригаде скорой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.