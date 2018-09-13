2018-09-13T10:08:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Тургеневском мосту полицейские спасли мужчину от суицида

Правоохранители подъехали в тот самый момент, когда человек уже хотел спрыгнуть
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Никита Евсеенко и старший лейтенант полиции Байзет Хуако. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.На фото инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Никита Евсеенко и старший лейтенант полиции Байзет Хуако. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В народе гаишников редко хвалят, чаще ругают, замечая в их работе только плохое. Но на днях двое молодых лейтенантов дорожно-патрульной службы совершили поистине геройский поступок. Никита Евсеенко и его напарник Байзет Хуако спасли от самоубийства мужчину.

Все произошло поздно вечером на Тургеневском мосту. Люди как обычно возвращались домой, как вдруг водители заметили, что за ограждением стоит человек и хочет спрыгнуть. Удивительно, но большинство машин просто проезжали мимо, прохожие на другой стороне моста начали снимать видео. Но никто так и не подошел к мужчине, чтобы помочь.

На счастье мужчины приехали сотрудники полиции. Их по всей видимости вызвал один из очевидцев инцидента.

Мужчина не пострадал.

Мужчина не пострадал.

Остановившись, они выбежали из машины, перепрыгнули через высокий бордюр и схватили человека за руки. Переживая, что мужчина может в любой момент оступиться и полететь вниз, Никита Евсеенко и Байзет Хуако взяли парня под руки и перетащили его через ограждение, положив на землю.

- Для дальнейшего разбирательства 34-летнего краснодарца доставили на пост полиции, а после чего передали бригаде скорой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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