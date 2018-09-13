Подпишись на «КП» на год - телевизор тебя ждет!

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-13T11:11:37+03:00

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"Комсомольская правда" - самая читаемая газета в стране. Она лежит на столе у известных политиков, у глав регионов, ее читают бизнесмены и домохозяйки, студенты и профессора. Кто покпуает в киосках, а кто - оформляет подписку. И специально для тех, кто получает любимую газету почтой, мы запускаем акцию, в которой можно выиграть телевизор.

Для участия в акции необходимо в период с 03 сентября по 20 декабря 2018 года оформить годовую подписку на весь 2019 год на газету «Комсомольская правда» по любому из указанных индексов: 32353 (комплект), 32354 (еженедельный выпуск). Прислать ксерокопию абонемента до 15.01.2019 года почтой по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72 с пометкой – «для отдела распространения». В письмо, кроме копии абонемента, необходимо приложить заявку об участии в акции, оформленную в произвольной форме, в которой необходимо указать Ф.И.О., почтовый адрес и контактный телефон участника акции.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ