В Краснодаре 5 октября откроется исторический парк «Россия – Моя история»

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-13T11:52:21+03:00

Прикоснуться к истории в новом формате сможет каждый

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5 октября в Краснодаре откроет свои двери мультимедийный комплекс «Россия – Моя история». Большое здание в цветах триколора возвели на улице Дзержинского в районе выставочного комплекса «Экспоград-Юг».

- Уникальный выставочный павильон площадью 7,5 тысяч квадратных метров оснащен по последнему слову техники. Для удобства посетителей рядом с ним организована остановка городского транспорта, - сообщают в пресс-службе краевого министерства культуры.

Первый подобный интерактивный музей открылся в 2015-м году в Москве на ВДНХ, теперь в России такие комплексы работают в 16 городах.

Все желающие смогут увидеть мультимедийные презентации, посвященные истории нашей страны.

- При этом в них будет включен региональный контент: исторические панорамы, интересные факты и выдающиеся личности наших земляков, начиная с древних времен и заканчивая XXI веком, - сообщают в минкультуры.

Создатели парка говорят, что новые технологии позволили сделать рассказ об истории ярким и увлекательным. Новый музей включает в себя четыре зала - «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – Моя история».

- В историческом парке будут представлены экспозиции с приемами анимации, видеоинфографики, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций в различных информационных форматах: лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры, сенсорные столы и экраны. Материалы экспозиции по истории Кубани включили историю Республики Адыгея, - рассказывают организаторы.

Исторический парк «Россия – моя история» в Краснодаре войдет в состав Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.