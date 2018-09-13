Главой печально известного Псебая впервые стала женщина

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-13T14:04:05+03:00

Изменить размер текста: A A

- Клянусь хранить, развивать и приумножать достижения нашего поселения, - такие слова произнесла Анна Комарова, вступая в должность главы Псебайского городского поселения. Напомним, небольшой поселок прославился на всю Россию в мае, когда двое парней жестоко убили мать пятерых детей.

40-летняя Наталья Дмитриева вместе с подругой в тот вечер сидела в местном кафе - муж отпустил супругу отдохнуть от домашних хлопот. А когда разошлись, за Натальей прицепились два парня. Они тоже отдыхали в кафе, сидели за соседним столиком. Дружки жестоко избили женщину - били камнем, палкой, а потом изнасиловали и задушили...

Обвиняемыми по этому делу проходят 16-летний Максим Б. и 20-летний Савелий Никифоров.

Глава Псебая Павел Жарков ушел в отставку спустя неделю после скандала - написал заявление по собственному желанию. Правда, в администрации тогда уверяли - отставка руководителя никак не связана с резонансными событиями. Говорят, здоровье подвело.

Выборы нового главы назначали на 9 сентября, среди претендентов оказалась и Анна Комарова. Она родом из Кемерова, в 1996 закончила Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры. Вышла замуж, родила двоих детей.

В Мостовском районе Анна Николаевна проработала практически 10 лет, проектировала и создавала городской облик. В Псебай она пришла в июле на должность заместителя главы, а потом сообщила о своем намеренье баллотироваться на руководящий пост.

Сейчас Анна Комарова живет вместе со своей 14-летней дочерью Светланой, девочка ходит в школу. Старший сын Илья после окончания учебного заведения ушел в армию. Со своим супругом женщина в разводе.

Вчера Анна Комарова произнесла торжественную клятву. Женщина пообещала работать открыто и честно, направлять все свои силы, опыт и знания на процветание Псебайского городского поселения. На то, что бы изменить поселок у нее есть целых пять лет. На такой срок ее выбрали 89,88% избирателей.