2018-09-13T14:36:53+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи потребовал конкретных мер по противодействию коррупции

Мурат Кумпилов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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- Вопросы противодействия коррупции мы должны держать под постоянным контролем, на это нас нацеливает Президент России Владимир Путин. Необходимо строго следовать антикоррупционному законодательству, предупреждать любые нарушения в этом направлении, - отметил глава РА.

О принимаемых в регионе мерах по выявлению, предупреждению и урегулированию конфликта интересов, а также по профилактике коррупционных проявлений доложил начальник управления главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрий Уэтлев.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Особое внимание было уделено вопросам предупреждения и своевременного пресечения конфликта интересов в деятельности государственных и муниципальных служащих. С этой целью в Адыгее актуализировано база данных кадровых подразделений, дополнительно проведено анкетирование государственных и муниципальных служащих. На контроле – устранение выявленных нарушений в министерстве здравоохранения РА. Как доложил руководитель данного министерства РА Рустем Меретуков, все необходимые меры по предотвращению конфликта интересов приняты, один из сотрудников ведомства уволен.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Вместе с тем глава РА поручил не снижать контроль за антикоррупционным законодательством, внимательно рассматривать обращения граждан и принимать конкретные решения по обозначенным жителями проблемам, особенно в сфере здравоохранения, образования, земельных отношений.

Также поручено до 15 сентября провести мониторинг деятельности по закупкам товаров, работ и услуг для нужд государственных органов, организаций и подведомственных им структур на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности) должностных лиц.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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