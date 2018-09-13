В детском саду Майкопа реализуют программу «Бережливый детский сад»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-13T14:59:07+03:00

Сегодня в Майкопе глава республики Мурат Кумпилов посетил ДОУ № 21, в котором по проекту Росатома реализуется программа

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В мероприятии приняли участие директор по развитию производственной системы Росатома Сергей Обозов, куратор проектов Росатома Владимир Арженцов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев и администратор рабочей группы пилотного проекта «Бережливое правительство» в РА Саниет Хотко.

Заведующая садиком Саида Лиева рассказала гостям о ходе реализации в учреждении комплексной программы бережливости, охватывающей детей, родителей и персонал ДОУ. Для рационального использования времени и материальных средств создан комплекс мероприятий. Он позволяет с одной стороны повысить качество педагогического процесса, а с другой – приучает детей с раннего возраста к грамотной организации труда и отдыха. Система опорных сигналов и навигаторов, созданная в помещениях детского сада, дает возможность экономить время мам, пап или родственников, приводящих или забирающих детей. На листе проблем и предложений можно оставлять вопросы и отслеживать ответы руководства на них.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе знакомства с реализацией проекта глава республики побывал в проектном офисе ДОУ и на занятиях группы «Фабрика процессов». Детям было предложено за 15 минут выполнить на бумаге сборку цветных деталей пяти автомобилей. На занятии ребятам объяснялся смысл различных терминов, используемых в производстве: стандарт, качество, сроки, заказ, заказчик, брак, перепроизводство и т.д.

В ходе общения с руководством и коллективом ДОУ Глава республики отметил, что данный проект в Адыгее пилотный, и уже можно воочию видеть его результаты.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- В ряде организаций региона мы начали внедрение принципов «Бережливого правительства». Они связаны с производством, оказанием медицинских услуг, организацией процесса обучения в средних и высших учебных заведениях. Сегодня мы понимаем, что за этим - будущее, и теперь нам важно, чтобы философия бережливости, аккуратности, здорового образа жизни и самосовершенствования стала нормой с детского возраста. Должна быть сформирована непрерывная цепочка – детсад, школа, ВУЗ, работа, где принципы бережного отношения к окружающему миру системно внедрялись и популяризировались, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Гости также посетили группу «Здоровьесбережение воспитанников». Благодаря комплексу самомассажа, зарядке, гигиене и закаливанию, воспитателям удалось в 6 раз снизить процент заболеваемости и в 2 раза увеличить индекс здоровья у ребят.

В рамках организации «Системы 5 «С» здесь детям также объясняют принципы организации рабочего пространства. Малышам прививают навыки правильного одевания, экономии времени, бережного отношения к игрушкам и соблюдения чистоты. В последующем руководство ДОУ планирует внедрить данные направления во всех группах и усовершенствовать систему безопасности дошкольного учреждения.