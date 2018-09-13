2018-09-13T14:59:07+03:00
Карта Кубани

В детском саду Майкопа реализуют программу «Бережливый детский сад»

Сегодня в Майкопе глава республики Мурат Кумпилов посетил ДОУ № 21, в котором по проекту Росатома реализуется программа
Ирина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

В мероприятии приняли участие директор по развитию производственной системы Росатома Сергей Обозов, куратор проектов Росатома Владимир Арженцов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев и администратор рабочей группы пилотного проекта «Бережливое правительство» в РА Саниет Хотко.

Заведующая садиком Саида Лиева рассказала гостям о ходе реализации в учреждении комплексной программы бережливости, охватывающей детей, родителей и персонал ДОУ. Для рационального использования времени и материальных средств создан комплекс мероприятий. Он позволяет с одной стороны повысить качество педагогического процесса, а с другой – приучает детей с раннего возраста к грамотной организации труда и отдыха. Система опорных сигналов и навигаторов, созданная в помещениях детского сада, дает возможность экономить время мам, пап или родственников, приводящих или забирающих детей. На листе проблем и предложений можно оставлять вопросы и отслеживать ответы руководства на них.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе знакомства с реализацией проекта глава республики побывал в проектном офисе ДОУ и на занятиях группы «Фабрика процессов». Детям было предложено за 15 минут выполнить на бумаге сборку цветных деталей пяти автомобилей. На занятии ребятам объяснялся смысл различных терминов, используемых в производстве: стандарт, качество, сроки, заказ, заказчик, брак, перепроизводство и т.д.

В ходе общения с руководством и коллективом ДОУ Глава республики отметил, что данный проект в Адыгее пилотный, и уже можно воочию видеть его результаты.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- В ряде организаций региона мы начали внедрение принципов «Бережливого правительства». Они связаны с производством, оказанием медицинских услуг, организацией процесса обучения в средних и высших учебных заведениях. Сегодня мы понимаем, что за этим - будущее, и теперь нам важно, чтобы философия бережливости, аккуратности, здорового образа жизни и самосовершенствования стала нормой с детского возраста. Должна быть сформирована непрерывная цепочка – детсад, школа, ВУЗ, работа, где принципы бережного отношения к окружающему миру системно внедрялись и популяризировались, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Гости также посетили группу «Здоровьесбережение воспитанников». Благодаря комплексу самомассажа, зарядке, гигиене и закаливанию, воспитателям удалось в 6 раз снизить процент заболеваемости и в 2 раза увеличить индекс здоровья у ребят.

В рамках организации «Системы 5 «С» здесь детям также объясняют принципы организации рабочего пространства. Малышам прививают навыки правильного одевания, экономии времени, бережного отношения к игрушкам и соблюдения чистоты. В последующем руководство ДОУ планирует внедрить данные направления во всех группах и усовершенствовать систему безопасности дошкольного учреждения.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел встречу с уполномоченным по правам человека в республике
На рабочей встрече Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с уполномоченным по правам человека в РА Анатолием Осокиным наиболее актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в аппарат омбудсмена
Вопросы развития спорта в республике глава Адыгеи обсудил с советником руководителя Росмолодежи
В Доме правительства Мурат Кумпилов принял советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи, многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова
Глава Адыгеи заявил о персональной ответственности министров за перерасход бюджетных средств
В рамках постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА обсуждался вопрос эффективности использования бюджетных средств при закупках товаров, работ и услуг
Новости 24
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процента
В Анапе из-за пожара в офисном здании эвакуировали 30 человек
В День города в Краснодаре выступят группа «Серебро», Наргиз Закирова и Гаруда
В центре Краснодара с 14 по 27 сентября ограничат движение автомобилей
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В ДТП с рейсовым автобусом на Кубани погибли два человека
«Краснодар Водоканал» заменил сети на территории лицея № 64
Краснодарский край отмечает свой 81-й день рождения
«Краснодар Водоканал» завершает замену сетей на улице им. Мачуги
В Новороссийске обрушились строительные леса с рабочими
В Анапе два наркоторговца получили 8 и 13 лет строгого режима
В Краснодаре продолжатся слушания уголовного дела бывшего вице-губернатора Гриценко
Сочинские ветераны получат по 5000 рублей в честь 75-летия освобождения края
В Краснодаре полицейские не дали мужчине прыгнуть с Тургеневского моста
Сотни медуз выбросило на берег в Темрюке
В Горячем Ключе у местного жителя арестовали новый BMW Х6 из-за долга на 2 миллиона рублей
Гулькевичский район возглавил Александр Шишикин
В «Атамани» пройдет фестиваль сала
В Архипо-Осиповке росгвардейцы поймали грабителя в медицинской маске
В Краснодаре потушили пожар на складе на улице Уральской
Краснодарский экскурсовод поборется за звание лучшей слингомамы России