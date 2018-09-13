2018-09-13T15:12:31+03:00
Общество

В Адыгее сотрудники ДПС помогли довезти до больницы двухлетнего малыша с сотрясением мозга

По дороге у мальчика открылось кровотечение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
На фото Адам Бельмехов (слева) и Али Борсов. Фото: пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Адыгея.На фото Адам Бельмехов (слева) и Али Борсов. Фото: пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Адыгея.
Изменить размер текста:

Отпуск в Адыгее чуть не закончился трагедией. Семья из Краснодара отправилась в горы вместе со своим двухлетним сынишкой. Во время отдыха малыш играл на полянке под присмотром родителей. В какой-то момент он побежал, оступился и упал, сильно ударившись головой. Мальчика срочно нужно было везти в больницу!

Родители выехали из Майкопского района в сторону больницы. Да вот беда - по пути у ребенка стало ухудшаться самочувствие. Его тошнило, несколько раз была рвота, а в дороге еще и открылось кровотечение. Пока отец мальчика, что есть силы, гнал по трассе, мама пыталась помочь ребенку.

Надо ли говорить, в каком состоянии были родители. Как назло им не удавалось найти, где находится ближайшая больница. В этот момент на трассе Майкоп – Гузерипль дежурил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Али Борсова и лейтенанта полиции Адама Бельмехова. Именно они, не теряя времени, помогли добраться семье до медучреждения.

- По пути они позвонили врачам. Так что, когда машина с ребенком подъехала, медики уже ждали. Мальчика сразу же госпитализировали. К счастью, вовремя. Оказывается в нашем случае каждая минута была на счету, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УГИБДД МВД по Республике Адыгея. - Благодаря тому, что доехать до больницы удалось очень быстро, врачи успели оказать малышу помощь.

Об этом случае стало известно, когда в адрес руководства Госавтоинспекции республики пришло письмо от той самой краснодарки, которая не устает благодарить сотрудников полиции.

- Это наша работа, делали все, что в наших силах, - скромно отвечают гаишники.

Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процента
В Анапе из-за пожара в офисном здании эвакуировали 30 человек
В День города в Краснодаре выступят группа «Серебро», Наргиз Закирова и Гаруда
В центре Краснодара с 14 по 27 сентября ограничат движение автомобилей
Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В ДТП с рейсовым автобусом на Кубани погибли два человека
«Краснодар Водоканал» заменил сети на территории лицея № 64
Краснодарский край отмечает свой 81-й день рождения
«Краснодар Водоканал» завершает замену сетей на улице им. Мачуги
В Новороссийске обрушились строительные леса с рабочими
В Анапе два наркоторговца получили 8 и 13 лет строгого режима
В Краснодаре продолжатся слушания уголовного дела бывшего вице-губернатора Гриценко
Сочинские ветераны получат по 5000 рублей в честь 75-летия освобождения края
В Краснодаре полицейские не дали мужчине прыгнуть с Тургеневского моста
Сотни медуз выбросило на берег в Темрюке
В Горячем Ключе у местного жителя арестовали новый BMW Х6 из-за долга на 2 миллиона рублей
Гулькевичский район возглавил Александр Шишикин
В «Атамани» пройдет фестиваль сала
В Архипо-Осиповке росгвардейцы поймали грабителя в медицинской маске
В Краснодаре потушили пожар на складе на улице Уральской
Краснодарский экскурсовод поборется за звание лучшей слингомамы России