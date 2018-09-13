В Адыгее сотрудники ДПС помогли довезти до больницы двухлетнего малыша с сотрясением мозга

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-13T15:12:31+03:00

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Отпуск в Адыгее чуть не закончился трагедией. Семья из Краснодара отправилась в горы вместе со своим двухлетним сынишкой. Во время отдыха малыш играл на полянке под присмотром родителей. В какой-то момент он побежал, оступился и упал, сильно ударившись головой. Мальчика срочно нужно было везти в больницу!

Родители выехали из Майкопского района в сторону больницы. Да вот беда - по пути у ребенка стало ухудшаться самочувствие. Его тошнило, несколько раз была рвота, а в дороге еще и открылось кровотечение. Пока отец мальчика, что есть силы, гнал по трассе, мама пыталась помочь ребенку.

Надо ли говорить, в каком состоянии были родители. Как назло им не удавалось найти, где находится ближайшая больница. В этот момент на трассе Майкоп – Гузерипль дежурил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Али Борсова и лейтенанта полиции Адама Бельмехова. Именно они, не теряя времени, помогли добраться семье до медучреждения.

- По пути они позвонили врачам. Так что, когда машина с ребенком подъехала, медики уже ждали. Мальчика сразу же госпитализировали. К счастью, вовремя. Оказывается в нашем случае каждая минута была на счету, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УГИБДД МВД по Республике Адыгея. - Благодаря тому, что доехать до больницы удалось очень быстро, врачи успели оказать малышу помощь.

Об этом случае стало известно, когда в адрес руководства Госавтоинспекции республики пришло письмо от той самой краснодарки, которая не устает благодарить сотрудников полиции.

- Это наша работа, делали все, что в наших силах, - скромно отвечают гаишники.