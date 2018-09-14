Даня Плужников поступил в музыкальное училище и записал новый клип

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-13T15:46:08+03:00

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Время быстро летит. С тех пор, как Даня Плужников стал победителем шоу «Голос. Дети», прошло уже два года. Дане уже шестнадцать! За это время его жизнь резко изменилась - гастроли, концерты, выступления со звездами российского шоу-бизнеса. И совершенного новая, студенческая жизнь в Москве, куда он перебрался этой осенью из родного Сочи.

- После «Голос.Дети», пожалуй по значимости еще «Нашествие - 2016» было для меня важным крутым событием, ну и конечно «Новая Волна», - подвел итоги этих двух лет сам Даня Плужников. - Для меня, мальчишки 14 лет, было волнительно выступать на одной сцене с известными артистами. Столько впечатлений! Это был неоценимый урок, который я получил, благодаря Диме Билану и Олегу Газманову. А еще, песня «Мама» каким-то судьбоносным образом познакомила меня с Давидом Тодуа (тоже участник шоу «Голос». - Прим. Авт.).

Данила Плужников на сольном концерте Зары в Витебске. Фото: архив Дани Плужникова

На слепых прослушиваниях «Голоса» Данил пел «Два орла» Олега Газманова. На последней ноте к нему повернулся Дима Билан. Зато дальше все пошло: сумасшедший отрыв в голосовании не оставил шансов ни одному сопернику Дани в финале проекта. Даниил - очень сильный и смелый мальчик. Играет на синтезаторе, поет и передвигается он через муки. Когда ему было полтора года, врачи поставили диагноз: спондилоэпифизарная дисплазия. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, суставах.

Даня уже студент 1 курса музыкального училища. Фото: архив Дани Плужникова

Когда Даня стал участником детского «Голоса», ему было 14 лет и учился он в седьмом классе. Правда, занимался с учителями на дому - ходить в школу с рюкзаком Дане тяжело. Сейчас ему уже шестнадцать. Данил Плужников с красным дипломом окончил музыкальную школу в Сочи и после девятого класса поступил в училище.

- Сын всегда мечтал связать свою жизнь с музыкой, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» мама Дани Ирина Афанасьева. - Очень хотел поступить после девятого класса в музыкальное училище в Москве. Поэтому много занимался с педагогами по вокалу, солфеджио, учил стихи и басни. Так что прошедшим летом мы с ним были в Москве - Даня сдавал экзамены на поступление в училище эстрадного и джазового искусства. Сыну в январе уже 17 лет исполнится. Подавали документы на бюджет. Но до последнего не верили, что попадем. Конкурс был очень большой - 22 человека на место. Коммерческое обучение мы бы просто не потянули - почти 400 тысяч год стоит. Поэтому сказала Дане,что если не поступит, пойдет в 10 класс. А когда увидели уже итоговые списки тех, кто поступил на бюджет - вы даже не представляете, как сын радовался.

Даня Плужников. Фото: архив Дани Плужникова

Пока Даня сдавал вступительные экзамены, мама держала за него кулачки за дверью аудитории.

- Я так волновалась, что даже не помню, какое именно стихотворение читал сын перед экзаменационной комиссией, - говорит мама Даниила. - Помню только, что это был Александр Булгаков. Да, да, Александр, не Михаил. Сам стихотворение выбирал, мне только его рассказал перед поступлением.

Уже несколько дней Даня Плужников учится в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового пения по специальности «Эстрадное пение».

- Сыну очень нравится учиться, он получает такое удовольствие, вы даже не представляете, - говорит Ирина Афанасьева.

В Москве Плужникова сняди квартиру недалеко от училища и перебрались сюда из Сочи. В родной город Даня теперь будет приезжать только на каникулах.

А в перерывах между подготовкой к поступлению в училище, Даня еще и записывал свой новый клип.

Данил Плужников. А. Доренский "Фокстрот" .Выступление на концерте выпускников музыкальной школы перед Государственными экзаменами. 18 мая 2018 года. Канал посвящен творчеству Победителя Теле-Проекта "ГОЛОС.ДЕТИ-3", юного певца, музыканта (синтезатор), и композитора, ДАНИЛА ПЛУЖНИКОВА! Здесь Вы можете посмотреть записи с концертов, различных выступлений, интервью, теле и радио-эфиров, как с проекта "ГОЛОС.ДЕТИ" 3-ий сезон, так и просто видео Данила!

- Уже совсем скоро его увидите, - анонсирует Ирина Афанасьева. - Правда, это не его песня, а кавер на одну из достаточно известных композиций.