Программа энергосбережения работает на предприятиях РА

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-13T15:28:57+03:00

Глава Адыгеи и представители Росатома ознакомились с организацией «Бережливого производства» на ЗАО «Зарем»

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Изучать и внедрять принципы «Бережливого производства» на редукторном заводе «Зарем» начали год назад. В этом процессе серьезную поддержку руководству и коллективу предприятия оказали эксперты Росатома.

Посетив производство, глава Адыгеи Мурат Кумпилов с директором по развитию производственной системы Росатома Сергеем Обозовым и куратором проектов Росатома Владимиром Арженцовым ознакомились с организацией на заводе новых принципов организации труда.

Руководство ОАО «Зарем» рассказало гостям о результатах анализа критичных процессов, проведенных в прошлом году их проектным офисом, и этапах внедрения «Бережливого производства». Главная цель – сократить сроки изготовления продукции.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отмечено, что за год средняя эффективность работы на заводе выросла в 3 раза. В реализацию проекта вовлечен весь коллектив. За год удалось успешно разрешить более 37 % зафиксированных производственных проблем. Во всех подразделениях, задействованных в проекте, размещены стенды по визуализации и листы проблем и предложений.

Глава республики отметил, что данный проект пилотный для Адыгеи, и важно провести глубокий анализ промежуточных итогов его реализации.

- Уже сейчас видно, что принципы «Бережливого производства» приносят свою пользу. Руководство и коллектив компании заинтересован в качестве конечного продукта, растет экономическая выгода и сокращаются издержки. Уверен, что ваш опыт пригодится на других предприятиях республики, - сказал Мурат Кумпилов.