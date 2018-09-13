В горной станице Адыгеи торжественно запустили в эксплуатацию газопровод

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-13T15:43:44+03:00

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В станице Абадзехской Майкопского района с участием главы РА Мурата Кумпилова прошло торжественное мероприятие по случаю завершения строительства и ввода в эксплуатацию газопровода.

Поздравить жителей станицы с этим значимым событием также прибыли первый заместитель министра сельского хозяйства РА Аслан Хапачев, глава Майкопского района Алексей Петрусенко.

Строительство газопровода протяженностью около 45 км велось с 2014 года в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». На эти цели было направлено почти 80 млн. рублей.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Нами завершено строительство важного объекта – газопровода, который поможет решить множество проблем большой станицы. Основная часть средств на реализацию этого проекта была выделена из федерального бюджета. Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, Правительству РФ за помощь в решении социальных вопросов. На данном примере мы видим, что федеральная программа работает и дает хороший результат. Газ должен прийти в каждый дом! Мы постараемся решить все вопросы, касающиеся снижения стоимости при газификации домовладений. Особое внимание и поддержка будут оказаны малоимущим и льготным категориям граждан, - отметил глава РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Благодаря новому объекту, газоснабжением будет обеспечена вся станица, включая социальные объекты и жилые дома. Около ста семей уже получили технические условия для подготовки проектно-сметной документации подключения газа к своим домам. Одним из первых был газифицирован дом семьи Ореховых.

От имени всех жителей станицы Любовь Орехова поблагодарила главу Адыгеи за помощь в решении вопроса газификации населенного пункта и пригласила Мурата Кумпилова в гости.

Владимир и Любовь Ореховы воспитывают троих детей, которые планируют продолжить семейную династию медработников. В ходе беседы глава РА поинтересовался уровнем оснащенности ФАПа в станице и дал поручение по его газификации.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отдельные задания касались газификации средней школы станицы. В беседе с жителями глава Адыгеи пообещал, что органы власти к следующему учебному году обеспечат образовательную организацию природным газом.

Всего по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Майкопском районе введено более 89 км газопроводных сетей низкого давления. Уровень газификации природным газом на 1 января 2018 года по Республике Адыгея составляет 86,18%, в том числе: в сельской местности – 74,52%, в городской – 97,73%.