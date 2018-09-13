2018-09-13T16:40:11+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провел встречу с представителями ФТС России

Ирина АНДРЕЕВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Сегодня в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с заместителем руководителя ФТС России Сергеем Морозовым. В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия по развитию в Адыгее экспортного потенциала, а также строительству нового кинологического центра в структуре ФТС.

В рабочей встрече приняли участие: начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко, начальник Краснодарской таможни Игорь Каплуновский, начальник главного управления таможенного контроля после выпусков товаров ФТС России Валерий Селезнев, врио начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по ЮФО Андрей Шмайленко, начальник отдела Краснодарской таможни Юрий Цику, а также заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров, руководитель УФНС России по РА Адам Дышеков.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Представители ФТС России рассказали о стоящих перед службой задачах в условиях реформирования, выполнении контрольных цифр и заданий, прослеживании перемещения товара от границы до потребителя. Подробно об этом шла речь на состоявшемся Координационном совете таможенной службы и налоговых органов. Местом его проведения была выбрана Адыгея.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимодействия республиканской власти и органов ФТС России. Глава Адыгеи отметил, что в настоящее время республика выполнила все свои материально-технические обязательства в рамках дорожной карты по строительству в Майкопе нового кинологического центра в структуре ФТС.

Мурат Кумпилов выразил заинтересованность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве республики с налоговыми и таможенными службами для развития экономики, экспортного потенциала региона. Глава РА также обратил внимание на важность изучения передового опыта, внедрения бережливого производства для развития конкурентоспособности предприятий республики и выпускаемой ими продукции, в том числе и на зарубежных рынках.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Показатели социально-экономического развития региона показывают динамику. Растут собственные доходы бюджета РА, значительно снизился объем дотаций из федерального бюджета. Достигли существенных результатов в экспорте товаров местных производителей. При этом все они отмечают хорошее взаимодействие с таможенными органами. Более того, электронная система оформления делает процедуру доступной и прозрачной, позволяет проследить объемы экспорта, - сказал глава РА.

По данным министерства экономического развития и торговли РА, в Адыгее за 2017 год экспорт товаров составил 162% по отношению к 2016 г., за первое полугодие текущего года – 127.6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В экспортных операциях участвуют 56 организаций и предприятий региона.

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