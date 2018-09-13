На Кубани бизнесмену дали почти 8 лет за гибель 21 рабочего при падении автобуса в море

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-13T17:59:24+03:00

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В четверг, 13 сентября, Краснодарский краевой суд вынес окончательный приговор предпринимателю Юрию Вечерадзе по уголовному делу о гибели более 20 человек при падении вахтового автобуса с причала в морском порту порту «Тамань».

По версии следствия, бизнесмен, исполняя обязательства перед «Таманьнефтегаз» по договору на оказание услуг, выпустил на линию автобус, за рулем которого был Карапет Микаелян без опыта вождения, обучения и проверки знаний водителя, его стажировки, медицинского осмотра. Кроме того, предприниматель не провел с водителем надлежащего инструктажа о маршруте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/618377" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения автобуса в море на Таманском полуострове.

В первой судебной инстанции бизнесмена признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему дали восемь лет заключения в колонии общего режима.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда смягчила приговор. Срок залючения Вечерадзе сократили на два месяца. Таким образом, за решеткой он проведет 7 лет и восемь месяцев.

Напомним, трагедия произошла 25 августа в поселке Волна Темрюкского района. Водитель вез на смену рабочих. Транспорт был набит битком (около 50 человек вместе с шофером). Монтажники, стропальщики, газоэлектросварщики. Строители крупной нефтегазовой компании расширяли свой терминал в порту «Тамань».

Жертвами трагедии стали 19 человек

Но вдруг что-то пошло не так. Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину вынесло на пирс, развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море. Погиб 21 человек, еще 30 работников получили травмы различной степени тяжести.

Во время следствия установлено, что автобус с людьми, которым управлял Микаелян, двигался вниз по крутому спуску на нейтральной передаче на скорости около 50 км/ч. Из-за перегрева тормозных колодок остановиться он не успел. В дальнейшем водитель полностью потерял контроль над автобусом, тот выехал на строящийся причал и опрокинулся в море.

Все фото с места ЧП здесь.

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